اليوم السابع
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نائب محافظ كفر الشيخ يكرم الفائزين فى ماراثون للدراجات.. صور

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 12:41 م
نائب محافظ كفر الشيخ يكرم الفائزين فى ماراثون للدراجات.. صور المشاركون في الماراثون
كفر الشيخ- محمد سليمان

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كرم عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الفائزين في ماراثون الدراجات ضمن المشروع القومي للدراجات، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ووزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وأطلق نائب محافظ كفر الشيخ إشارة بدء الماراثون من ميدان الملك عبدالله على رافد الطريق الدولي " كفر الشيخ طنطا" حتى كمين" 30 يونيو" القرضا سابقا، والعودة ، بمشاركة 150شابا وفتاة وطفلا وسيدة من كافة الأعمار السنية، بمشاركة رانلز كفر الشيخ، وسط تواجد رجال الأمن وسيارات الإسعاف.

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المشاركين في الماراثون، مناشداً كل المواطنين بممارسة الرياضة بصفة يومية، وخاصة رياضة المشي، فالرياضة تقلل من نسبة الإصابة بالأمراض، وتساعد على تعزيز الصحة النفسية والبدنية، وتعمل على خلق روح المنافسة الشريفة، وتجدد الدورة الدموية وتحافظ على كفاءة القلب، وتشعر من يمارسها بالسعادة.

قال عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ ، إن الدول تهتم بالرياضة، وتشجع على ممارستها، وتشجع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، مؤكدا إن الماراثون يأتي تأكيدا على تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة عامة ومن أجل التأكيد على أهمية المحافظة علي الصحة العامة.

ووجه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل المشاركين في الماراثون من كافة الأعمار السنية، كما أشاد بالتنظيم ورجال الأمن الذين حرصوا على التواجد لتأمين المشاركين، ورجال الإسعاف.

جاء ذلك  بحضور الدكتور مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة ومندوبي وزارة الشباب والرياضة محمد منصور، وميار السيد مرسي ،من الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة  

أصغر المتسابقين
أصغر المتسابقين

 

الفائزة بالمركز الأول
الفائزة بالمركز الأول

 

المشارؤكون في الماراثون
المشارؤكون في الماراثون

 

تكريم الفائز بالمركز الأول
تكريم الفائز بالمركز الأول

 

تكريم المتميزين
تكريم المتميزين

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

جانب من المتسابقين
جانب من المتسابقين

 

فرحة كبرى بالمسابقة
فرحة كبرى بالمسابقة

 

قبل اطلاق الماراثون
قبل اطلاق الماراثون

 

 


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