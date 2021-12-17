من المتموجة إلى البقع البيضاء.. ما الذي يمكن أن تكشفه الأظافر عن صحتك؟

كتبت مروة هريدى

لا يتعين عليك دائمًا الخضوع لاختبارات باهظة الثمن ومعقدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من أى مشاكل صحية، في بعض الأحيان، يمكن أن يكشف مجرد إلقاء نظرة على لون بشرتك وظروف شعرك وأظافرك عن الكثير ما يحدث داخل جسمك، حيث ملاحظة اللون الأبيض، أو ظهور تموجات وغيرها على أظافرك قد يشير إلى أنك تعانى من مشكلة معينة مثل أمراض الرئة والقلب وغيرها، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" بعض المشكلات الصحية التي يمكن أن تكشفها الأظافر.

فقدان شكل نصف القمر

في حالة الفرد السليم، يمكن العثور على شكل نصف القمر في أسفل الظفر، ولكن فقدان بعض الأشخاص لهذا الشكل قد يشير إلى بعض المشكلات الصحية، فقد يكون ذلك سببه سوء التغذية أو الاكتئاب أو فقر الدم، وقتها يجب عليك استشارة طبيبك إذا بدأ ظفرك يظهر باللون الأحمر وتعاني من أعراض مثل الدوخة والقلق والدوار.

أظافر شاحبة أو صفراء

أظافر الأصابع الصحية ناعمة وخالية من الحفر ولها لون وردى، لذلك يمكن حدوث أى تغير في اللون أو الشحوب علامة على مشاكل صحية خطيرة، حيث تعكس الأظافر الشاحبة مشاكل في الكبد أو الكلى أو القلب، وممكن أيضًا أن تكون علامة على فقر الدم أو أو سوء التغذية أو وجود التهاب مزمن فى الشعب الهوائية أو أمراض الغدة الدرقية أو أمراض الرئة أو مرض السكري أو الصدفية.

أظافر متموجة

تخبرك وجود نتوءات أو تموجات على أظافرك، مثل الخطوط الرأسية أو الأفقية، الكثير عن صحة الكلى والعظام، حيث يمكن أن تكون أسطح الأظافر المموجة أو المحفورة علامة على الإصابة بالصدفية أو التهاب المفاصل، بينما قد تشير الخطوط العمودية المصحوبة بتغيير في لون الظفر أيضًا إلى فقر الدم، أما الخطوط الأفقية فهى أكثر حدة، ويمكن أن تشير إلى حالة كامنة مثل أمراض الكلى، وأحيانًا يكون التموج في الأظافر وراثيًا ويصبح بارزًا مع تقدم العمر.

الظفر الهش

يتكسر الظفر الجاف أو الهش بشكل متكرر وبسهولة، يمكن أن تشير هذه الأنواع من الأظافر إلى أمراض الغدة الدرقية الكامنة وغير المعالجة، ويمكن أن يكون تكسير الأظافر أو انقسامها مصفرًا أيضًا بسبب عدوى فطرية، وفي حالات أخرى، تبدأ الأظافر في التكسر بسبب التعرض المفرط للرطوبة أو المواد الكيميائية مثل المنظفات وطلاء الأظافر، ومزيل طلاء الأظافر.

البقع البيضاء

يمكن أن تكون البقع البيضاء التي تظهر على ظفر أو ظفرين علامة على نقص الزنك والكالسيوم، وهو ليس ضارًا، لكن وقتها يخبرك بأنك بحجاة إلى تناول بعض العناصر الغذائية لتجنب أي مشاكل صحية خطيرة في المستقبل، ويمكن أن تحدث البقع البيضاء المتناثرة أيضًا بسبب الحساسية والعدوى الفطرية وإصابة أظافرك.

خطوط داكنة

يمكن أن تكون الخطوط السوداء التي تظهر تحت أظافرك ناتجة عن عدة أسباب، في بعض الأحيان يكون ذلك بسبب صدمة أو إصابة ناتجة عن إغلاق الباب أو إيذاء أصابعك، قد يكون السبب الآخر هو الورم الميلانيني، وهو نوع من السرطان، لذلك، إذا كانت الخطوط السوداء موجودة في أظافرك لفترة طويلة ولا تتذكر أنك تعرضت للأذى، فاستشر طبيبك على الفور.



اظافر بيضاء



اظافر سوداء