علامات تدل على مشكلات فى العظام.. منها تعرض الأظافر للكسر

كتبت إيناس البنا

توفر العظام الدعم والبنية للجسم ، ومن الضروري الاعتناء بها للحفاظ على صحتها وقوتها، في حين أن العمر يمكن أن يكون له آثار تنكسية على صحة العظام، فإن اتخاذ تدابير وقائية في الحياة المبكرة، وتثقيف المرء بشأن العظام، وما إلى ذلك يمكن أن يعزز صحة العظامر.

قد تشمل بعض مشاكل العظام الشائعة هشاشة العظام، والكسور، والالتواء، والنقرس، والجنف..

العلامات التحذيرية لمشكلات العظام

فيما يلي بعض العلامات التحذيرية لمشاكل العظام التي يجب البحث عنها وفقا لتقرير موقع " timesnownews":

1. تعاني من آلام مستمرة في الظهر:



غالبًا ما يتم التخلص من آلام الظهر كمشكلة تتعلق بوضعية سيئة، ومع ذلك ، لا ينبغي تجاهل آلام الظهر المستمرة لأنها قد تكون علامة على عظام غير صحية، قد يكون صحيحًا أن عوامل مثل نمط الحياة غير الصحي ، والخمول البدني، والوضعية السيئة يمكن أن تؤدي إلى آلام الظهر ، ومع ذلك ، فإن العظام الضعيفة تميل إلى تفاقم المشكلة وبالتالي زيادة تواترها.

2. تتعرض أظافرك للتكسر:



الحفاظ على أظافر صحية وجميلة ليس بالأمر السهل، لذلك ، يمكن أن ينتهي الأمر بكسر وتقطيع الأظافر ما يشير إلى ضعف العظام بسبب نقص التغذية.

3. فقدان قبضتك على الأشياء:



عدم القدرة على الحصول على أشياء ملموسة قد يكون علامة على مشاكل العظام الأساسية، يمكن ملاحظة هذه العلامة أثناء محاولة الإمساك بالمقابض ومقابض الأبواب والأشياء الثقيلة وما إلى ذلك.

4. من السهل حدوث إصابات العظام:



تؤدي العظام الضعيفة إلى انخفاض القوة والمتانة والمرونة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة خطر استمرار إصابات العظام مثل الكسور والالتواءات أثناء مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل التدريبات أو الجري أو حتى المشي، إذا كنت تعاني من ضعف العظام مؤخرًا، فقد حان الوقت للحصول على مساعدة الأطباء.

5. انحسار اللثة:



لن يكون من المستغرب أن تعرف أن صحة فمك يمكن أن تتخلى عن علامات عظام غير صحية، تعتبر الأسنان وعظام الفك جزءًا لا يتجزأ من صحة الفم ، ويمكن أن تتأثر بشكل كبير بالعظام غير الصحية، يؤدي فقدان كثافة العظام وعظم الفك إلى الانفصال المعروف أيضًا باسم انحسار اللثة. علاوة على ذلك ، يمكن أن تؤدي العظام غير الصحية إلى فقدان الأسنان.