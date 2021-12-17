مصر للطيران تطالب المسافرين إلى أثينا بضرورة إجراء PCR قبل السفر بـ72 ساعة

كتبت رحاب نبيل

طالبت شركة مصر للطيران، المسافرين على رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى العاصمة اليونانية أثينا بضرورة إجراء اختبار تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل السفر إلى أثينا بـ 72 ساعة، أو القيام بـ Antigen Rapid Test بـ24 ساعة قبل الوصول، وذلك اعتباراً من الساعه السادسة صباحا من يوم 19 ديسمبر الجاري، ويسرى ذلك على الأطفال من تجاوز عمرهم خمس سنوات فأكثر، وذلك فى ضوء الإجراءات الإحترازية التى تتخذها بعض الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.

وترجو مصر للطيران عملائها المسافرين علي رحلاتها الدولية ضرورة مراجعة تعليمات وضوابط السفر المختلفة قبل مغادرة رحلاتهم من خلال الموقع الإلكتروني.