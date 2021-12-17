محافظ الجيزة يوجه بسرعة تطوير المحاور الرئيسية بحى جنوب والدقى

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير عدد من المحاور المرورية الرئيسية بأحياء الدقى وجنوب الجيزة، وشملت جولة المحافظ معاينة نسب الأعمال بشوارع التحرير ومراد والبحر الأعظم والنيل السياحى بأحياء الدقى وجنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المحدد لها، حيث وجه المحافظ الشركة المنفذة لأعمال التطوير بشارع التحرير بالالتزام بالمواصفات المحددة وتنفيذ الأعمال على أكمل كما كلف أجهزة المرافق "كهرباء ومياه شرب وصرف صحي"، بسرعة إنجاز أعمال تحويلات وصيانة الخطوط والكابلات قبل البدء فى تنفيذ طبقه الرصف السطحية للطريق .

وخلال تفقده أعمال تطوير شارع النيل السياحى وجه المحافظ رئيس حى جنوب ومديرية الطرق بالتشديد على الشركة المنفذة وتلافى بعض الملاحظات فى أعمال الرصف بالقطاع القادم من نفق عباس ومراجعة دورية للأعمال قبل استلامها للتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة.

كما كلف المحافظ بدعم ممشى كورنيش النيل بمقاعد إضافية لخدمه المترددين على الممشى والتنسيق مع أصحاب عددا من العقارات المواجهة للمشى بضرورة رفع كفاءة الاسوار والحوائط الخاصة بهم لتتماشى مع اعمال التطوير الجارية .

واطلع محافظ الجيزة على موقف أعمال التطوير بشارع مراد والتى تشمل رصف للطريق ورفع كفاءة أرصفه المشاة والجزيرة الوسطى ودعم الطريق بأعمدة انارة واضاءات جمالية واشجار وأحواض نباتات وانترلوك مؤكدا ان المحافظة تنفذ خطه تطوير شامله لمحاور الحركة المرورية لتسهيل الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وطه عبد الصادق رئيس حى جنوب واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى وممثلى الشركة المنفذة.