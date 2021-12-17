كيف تساعد الخضراوات والفاكهة الغنية بالبوتاسيوم فى خفض مستويات ضغط الدم؟

كتبت مروة هريدى

يُعرف ارتفاع ضغط الدم غالبًا باسم "القاتل الصامت" نظرًا لافتقاره لأعراض واضحة، ومع ذلك، يمكن أن يساعد النظام الغذائي في القضاء على مخاطره، حيث يوصي الخبراء بتناول بعض الخضراوات والفاكهة على وجه الخصوص للسيطرة على ضغط الدم المرتفع، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، على الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يحدث لعدد من الأسباب، فإن النظام الغذائي غير الصحى هو أحد العوامل التي قد تؤدي إلى ارتفاعه، لذلك فإن تناول الأطعمة الصحية يساعد أيضًا في تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم وقد يساعد أيضًا في تقليل مستوياته.

ويعتبر البوتاسيوم هو أحد العناصر الغذائية الحيوية التي يمكن أن تساعد في التحكم في ارتفاع ضغط الدم، وذلك لأن البوتاسيوم يقلل من آثار الصوديوم "الملح" فى الجسم، حيث يلعب البوتاسيوم دورًا في كمية السوائل المخزنة في جسمك ومقدار إفرازها في البول.

إذا كان جسمك يحتفظ بالماء، سيكون هناك المزيد من السوائل في الدم، هذا يضع ضغطًا إضافيًا على جدران الأوعية الدموية، ويرفع ضغط الدم، وعادة تتم إزالة السوائل الزائدة من الدم عن طريق الكلى وتصفيتها في المثانة، وتتضمن هذه العملية توازنًا دقيقًا لمستويات الصوديوم والبوتاسيوم فى الجسم.

والصوديوم هو الملح الذي يمكن أن يرفع ضغط الدم، حيث يعاني الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الصوديوم في نظامهم الغذائي من احتباس الماء فى الجسم، لذلك فإن تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم مثل الموز، يمكنك أن تساعد في استعادة التوازن، والسماح للكلى بالعمل بشكل جيد وخفض ضغط الدم.

ومع ذلك، هناك توازن جيد بين تناول ما يكفي من البوتاسيوم لإفادة ضغط الدم، ولكن تناول المزيد منه أيضًا قد يكون ضارًا للجسم، حيث وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية فإن البالغين من 19 إلى 64 عامًا، يحتاجون إلى 3500 ملجم من البوتاسيوم يوميًا، والذى يوجد بشكل طبيعي في عدد من الأطعمة، لكن الفاكهة والخضراوات من بين أفضل المصادر للبوتاسيوم، لذلك يهدف الناس إلى تناول خمس حصص على الأقل من الفاكهة والخضراوات يوميًا.

الفاكهة والخضراوات مصدر كبير للبوتاسيوم، بالإضافة إلى أنها مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تحافظ على صحة الجسم، مما يساعد على منع مشاكل الأمعاء وبعض أنواع السرطان وكذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية.

تشمل الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم بشكل خاص ما يلي:

البرتقال

الطماطم

الموز

المشمش

الأفوكادو

تشمل الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم:

الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والملفوف

البطاطس

البطاطا الحلوة



الخضروات الغنية بالبوتاسيوم تخفض ارتفاع ضغط الدم