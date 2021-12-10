كيف يمكن للزنك السيطرة على ارتفاع ضغط الدم؟

كتبت مروة هريدى

اقترحت دراسة جديدة أجراها معهد فلوري بالولايات المتحدة لعلم الأعصاب والصحة العقلية أن الزنك قد يكون أيضًا عاملاً رئيسيًا في التأثير على ضغط الدم في الجسم، تم إجراء هذا الدراسة أثناء العمل على دور الزنك في تحسين وظائف المخ، وفى تقرير موقع "Onlymyhealth" يوضح كيف يمكن للزنك أن ينظم ضغط الدم في أجسامنا.

كيف يؤثر الزنك على ضغط الدم؟

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تنقبض خلايا العضلات الملساء في جدران الشرايين، هذه أوعية ضيقة يتدفق الدم من خلالها ضغط الدم يخرج من جدران هذه الممرات مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تلف الأوعية الدموية، يؤثر الزنك على العضلات والخلايا البطانية والعصب الحسي معًا مما يقلل من كمية الكالسيوم في العضلات، هذا يجعل العضلات تسترخي بطريقة أفضل، يتسبب الكالسيوم في شد العضلات وينظم البوتاسيوم التدفق، لكن كليهما لا يلعب دورًا كبيرًا في إرخاء العضلات.



ضغط الدم

تأثير نقص الزنك على الجسم يسبب نقص الزنك العديد من المشاكل والمضاعفات الصحية، يمكن أن تتحول المضاعفات إلى أمراض خطيرة ويتأثر بها كثير من الناس، يؤدي نقص الزنك أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.