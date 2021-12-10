اليوم السابع
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كيف يمكن للزنك السيطرة على ارتفاع ضغط الدم؟

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 05:00 ص
كيف يمكن للزنك السيطرة على ارتفاع ضغط الدم؟ يتحكم الزنك في ارتفاع مستويات ضغط الدم
كتبت مروة هريدى

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اقترحت دراسة جديدة أجراها معهد فلوري بالولايات المتحدة لعلم الأعصاب والصحة العقلية أن الزنك قد يكون أيضًا عاملاً رئيسيًا في التأثير على ضغط الدم في الجسم، تم إجراء هذا الدراسة أثناء العمل على دور الزنك في تحسين وظائف المخ، وفى تقرير موقع "Onlymyhealth" يوضح كيف يمكن للزنك أن ينظم ضغط الدم في أجسامنا.

كيف يؤثر الزنك على ضغط الدم؟

 
يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تنقبض خلايا العضلات الملساء في جدران الشرايين، هذه أوعية ضيقة يتدفق الدم من خلالها ضغط الدم يخرج من جدران هذه الممرات مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تلف الأوعية الدموية، يؤثر الزنك على العضلات والخلايا البطانية والعصب الحسي معًا مما يقلل من كمية الكالسيوم في العضلات، هذا يجعل العضلات تسترخي بطريقة أفضل، يتسبب الكالسيوم في شد العضلات وينظم البوتاسيوم التدفق،  لكن كليهما لا يلعب دورًا كبيرًا في إرخاء العضلات.
 
ضغط الدم
ضغط الدم
 

تأثير نقص الزنك على الجسم

 
يسبب نقص الزنك العديد من المشاكل والمضاعفات الصحية، يمكن أن تتحول المضاعفات إلى أمراض خطيرة ويتأثر بها كثير من الناس، يؤدي نقص الزنك أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
 
 

المكملات الأخرى التي يجب تناولها للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم:

 
 

المغنيسيوم

وهو معدن ينظم ضغط الدم بشكل كبير، يقوم بذلك عن طريق زيادة إنتاج أكسيد النيتريك الذي يريح الأوعية الدموية.
 

فيتامين د

وفقا للدراسة، فإن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لديهم كمية أقل من فيتامين د، لذلك يجب علاج نقص هذا الفيتامين للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.
 
الزنك
الزنك
 

فيتامينات ب

تقلل بشكل كبير من ضغط الدم وتساعد في الحفاظ على تدفق الدم، خاصة حمض الفوليك المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 9.
 

البوتاسيوم

يمكن للبوتاسيوم الذى نحصل عليه من الطعام تنظيم ضغط الدم، حيث يساعد فى توازن الصوديوم فى الدم الذى يعتبر سببًا رئيسيًا فى ارتفاع ضغط الدم.

 


الزنك

ارتفاع مستويات ضغط الدم

تأثير نقص الزنك على الجسم

المغنيسيوم

فيتامين د

البوتاسيوم

الصحة

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