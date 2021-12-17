كأنك فى أوروبا.. انعكاسات الإضاءة مع الأمطار تضىء شوارع الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

رصدت كاميرا اليوم السابع، انعكاسات الإضاءة للأنوار مع مياه الأمطار والتى تضئ شوارع الإسكندرية ليلا بألوان الطيف، حيث شهدت الإسكندرية مساء اليوم هطول الأمطار الغزيرة والرعدية على الإسكندرية، فى نوة الفيضة الصغرى، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة حيث سجلت الإسكندرية17 درجة فى العظمى و 11درجة فى الصغرى .

من جهة أخرى أصدرت شركة الصرف الصحى بيان أكدت فيه على أن الأمطار التى شهدتها الإسكندرية خلال نوة الفيضة الصغرى أمس، تسببت فى بعض تجمعات المياه فى مناطق بسيطة وتم التعامل معها بواسطة معدات وسيارات وفرق الطوارئ لرفعها بأسرع ما يمكن، ولم يتم إعاقة المرور فى أى منطقة بالإسكندرية رغم استمرار سقوط الأمطار.

وطمأن المواطنين على استمرار تواجد وتمركز سيارات ومعدات فرق الطوارئ على مدار 24 ساعة وسيتم التعامل مع أى تجمع بأسرع ما يمكن وعلى استمرار أعمال التطهير والتأكد من تفريغ بيارات المحطات والاطمئنان على مناسيب المصارف.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أى شنايش بها مشاكل أو تجمعات مياه على رقم الخط الساخن للشركة 175 من أى خط أرضى أو على رقم ٠١٢٠١١٧٥١٧٥ محمول - واتس اب أو على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى.

جدير بالذكر أن شركة صرف صحي الإسكندرية رفعت حالة الطوارئ استعداداً لحالة التقلبات الجوية التي تمر بها المحافظة وانتشرت سيارات ومعدات وفرق الطوارئ بجميع انحاء المحافظة منذ يوم الإثنين الماضى



انعكاسات-الإضاءة-مع-الأمطار-تضيئ-شوارع-الإسكندرية-بألوان-الطيف



انعكاسات-الإضاءة-مع-الأمطار-(2)



الامطار



الأمطار-فى-الاسكندرية



كورنيش-الاسكندرية



شوارع-الاسكندرية-خلال-الامطار



جمال-شوارع-الاسكندرية-خلال-الامطار