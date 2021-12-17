اليوم السابع
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الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:46 م
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الشتاء يرسم لوحة فنية على شواطئ الإسكندرية.. السحب والأمواج فى مشهد رائع

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:04 م
الشتاء يرسم لوحة فنية على شواطئ الإسكندرية.. السحب والأمواج فى مشهد رائع الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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رصدت كاميرا اليوم السابع، لوحة فنية رسمها الشتاء على شواطئ الإسكندرية وسط تلاطم الأمواج بالصخور والسحب الخفيفة فى سماء الإسكندرية الزرقاء وسجلت الإسكندرية اليوم 18 درجة فى العظمى و13 درجة فى الصغرى، وخرج مواطنى الإسكندرية من محبى أجواء الشتاء الرائعة للتنزه على الكورنيش والتقاط الصور التذكارية.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الوضع مستقر بجميع الأحياء وان هناك سيولة مرورية فى معظم مناطق المحافظة، وأن الأمطار مالت إلى الغزارة ورغم ذلك هناك سيولة مرورية على مستوى العشر أحياء، وتم التعامل مع تجمعات المياه بواسطة معدات شركة الصرف الصحى والأحياء فى بعض المناطق البسيطة التى لم تتسبب فى أى إعاقة مرورية.

وأشار إلى أن قرار إجازة المدارس صعب ولكنه يأتى وفق قواعد محددة وحرصاً على طلاب المدارس، وتقدم بالشكر إلى العاملين بشركة صرف صحى الإسكندرية وأشاد بمجهودهم ومجهود رجال الحى ونهضة مصر لرفع القمامة.

من جهة أخرى أصدرت شركة الصرف الصحى بيان أكدت فيه على أن الأمطار التى شهدتها الإسكندرية خلال نوة الفيضة الصغرى أمس، تسببت فى بعض تجمعات المياه فى مناطق بسيطة وتم التعامل معها بواسطة معدات وسيارات وفرق الطوارئ لرفعها بأسرع ما يمكن، ولم يتم إعاقة المرور فى أى منطقة بالإسكندرية رغم استمرار سقوط الأمطار.

وطمأن المواطنين على استمرار تواجد وتمركز سيارات ومعدات فرق الطوارئ على مدار 24 ساعة وسيتم التعامل مع أى تجمع بأسرع ما يمكن وعلى استمرار أعمال التطهير والتأكد من تفريغ بيارات المحطات والاطمئنان على مناسيب المصارف.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أى شنايش بها مشاكل أو تجمعات مياه على رقم الخط الساخن للشركة 175 من أى خط أرضى أو على رقم ٠١٢٠١١٧٥١٧٥ محمول - واتس اب أو على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى.

 

الإسكندرية
الإسكندرية

 

الإشكندرية-الآن
الإشكندرية-الآن

 

الأمواج
الأمواج

 

البحر-وأمواجه
البحر-وأمواجه

 

الشتاء-يرسم-لوحة-فنية-على-شواطئ-الإسكندرية-..-شوف-جمال-الأمواج
الشتاء-يرسم-لوحة-فنية-على-شواطئ-الإسكندرية-..-شوف-جمال-الأمواج

 

الشتاء-يرسم-لوحة-فنية-على-شواطئ-الإسكندرية
الشتاء-يرسم-لوحة-فنية-على-شواطئ-الإسكندرية

 

الكورنيش
الكورنيش

 

المواج-تلاطم-الشواطئ
المواج-تلاطم-الشواطئ

 

أمواج-الإسكندرية
أمواج-الإسكندرية

 

امواج-البحر
امواج-البحر

 

أمواج-البحر
أمواج-البحر

 

امواج-بحر-الأسكندرية
امواج-بحر-الأسكندرية

 

أمواج-بحر-الإسكندرية
أمواج-بحر-الإسكندرية

 

بحر-الإسكندرية
بحر-الإسكندرية

 

جانب-من-أمواج-الإسكندرية
جانب-من-أمواج-الإسكندرية

 

جانب-من-حالة-الأمواج-بالإسكندرية
جانب-من-حالة-الأمواج-بالإسكندرية

 

جمال-الأمواج
جمال-الأمواج

 

حالة-الأمواج-بالإسكندرية
حالة-الأمواج-بالإسكندرية

 

كورنيش-الإسكندرية
كورنيش-الإسكندرية

 


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