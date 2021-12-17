الشتاء يرسم لوحة فنية على شواطئ الإسكندرية.. السحب والأمواج فى مشهد رائع

الاسكندرية جاكلين منير

رصدت كاميرا اليوم السابع، لوحة فنية رسمها الشتاء على شواطئ الإسكندرية وسط تلاطم الأمواج بالصخور والسحب الخفيفة فى سماء الإسكندرية الزرقاء وسجلت الإسكندرية اليوم 18 درجة فى العظمى و13 درجة فى الصغرى، وخرج مواطنى الإسكندرية من محبى أجواء الشتاء الرائعة للتنزه على الكورنيش والتقاط الصور التذكارية.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الوضع مستقر بجميع الأحياء وان هناك سيولة مرورية فى معظم مناطق المحافظة، وأن الأمطار مالت إلى الغزارة ورغم ذلك هناك سيولة مرورية على مستوى العشر أحياء، وتم التعامل مع تجمعات المياه بواسطة معدات شركة الصرف الصحى والأحياء فى بعض المناطق البسيطة التى لم تتسبب فى أى إعاقة مرورية.

وأشار إلى أن قرار إجازة المدارس صعب ولكنه يأتى وفق قواعد محددة وحرصاً على طلاب المدارس، وتقدم بالشكر إلى العاملين بشركة صرف صحى الإسكندرية وأشاد بمجهودهم ومجهود رجال الحى ونهضة مصر لرفع القمامة.

من جهة أخرى أصدرت شركة الصرف الصحى بيان أكدت فيه على أن الأمطار التى شهدتها الإسكندرية خلال نوة الفيضة الصغرى أمس، تسببت فى بعض تجمعات المياه فى مناطق بسيطة وتم التعامل معها بواسطة معدات وسيارات وفرق الطوارئ لرفعها بأسرع ما يمكن، ولم يتم إعاقة المرور فى أى منطقة بالإسكندرية رغم استمرار سقوط الأمطار.

وطمأن المواطنين على استمرار تواجد وتمركز سيارات ومعدات فرق الطوارئ على مدار 24 ساعة وسيتم التعامل مع أى تجمع بأسرع ما يمكن وعلى استمرار أعمال التطهير والتأكد من تفريغ بيارات المحطات والاطمئنان على مناسيب المصارف.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أى شنايش بها مشاكل أو تجمعات مياه على رقم الخط الساخن للشركة 175 من أى خط أرضى أو على رقم ٠١٢٠١١٧٥١٧٥ محمول - واتس اب أو على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى.



الإسكندرية



الإشكندرية-الآن



الأمواج



البحر-وأمواجه



الشتاء-يرسم-لوحة-فنية-على-شواطئ-الإسكندرية-..-شوف-جمال-الأمواج



الشتاء-يرسم-لوحة-فنية-على-شواطئ-الإسكندرية



الكورنيش



المواج-تلاطم-الشواطئ



أمواج-الإسكندرية



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جانب-من-أمواج-الإسكندرية



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