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قرأ فى الحرمين والمسجد الأقصى.. 95 عاما على ميلاد الشيخ محمود على البنا

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:30 ص
قرأ فى الحرمين والمسجد الأقصى.. 95 عاما على ميلاد الشيخ محمود على البنا الشيخ محمود على البنا
كتب على عبد الرحمن

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تمر اليوم الجمعة، 17 ديسمبر 2021، ذكرى ميلاد واحد من أشهر قراء القرآن الكريم فى مصر والعالم الإسلامي، وأحد مؤسسى نقابة لقراء ومحفظى القرآن الكريم، واختاره القراء نقيبا لهم عند إنشاء النقابة عام 1984، وهو الشيخ محمود على البنا.
 
ويقدم "اليوم السابع" فى السطور التالية 13 معلومة عن الشيخ محمود على البنا فى ذكرى ميلاده كما يلى:
 
1. في مثل هذا اليوم 17 ديسمبر 1926 ولد الشيخ محمود على البنا فى قرية شبرا باص مركز شبين الكوم بالمنوفية.
 
2 ألحقته أسرته بكُتّاب القرية فحفظ القرآن الكريم وهو فى التاسعة من عمره.
 
3. انتقل الشيخ محمود على البنا إلى مدينة طنطا لدراسة العلوم الشرعية بالجامع الأحمدى.
 
4. في عام 1947 عُين الشيخ محمود على البنا قارئاً لجمعية الشبان المسلمين.
 
5. في عام 1947 التحق الشيخ محمود على البنا بالإذاعة المصرية قارئًا للقرآن الكريم.
 
6. ديسمبر 1948 كانت أول تلاوة على الهواء للشيخ محمود على البنا في الإذاعة وكانت من سورة هود.
 
7. اختير الشيخ محمود على البنا قارئاً لمسجد عين الحياة فى نهاية الأربعينيات، ثم مسجد الإمام الرفاعى فى الخمسينيات.
 
8. انتقل الشيخ محمود على البنا قارئًا بالجامع الأحمدى فى طنطا عام 1959، وظل به حتى عام 1980 حيث تولى القراءة بمسجد الإمام الحسين حتى وفاته.
 
9. فى عام 1967 طلب منه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تسجيل المصحف المرتل للإذاعة وبالفعل سجله في نفس العام.
 
10. زار الشيخ محمود على البنا العديد من دول العالم، وقرأ القرآن فى الحرمين الشريفين والمسجد الأموى.
 
11. كان الشيخ محمود على البنا أحد المنادين بقوة لإنشاء نقابة للقراء وبالفعل كان من مؤسسى النقابة وعين نائباً للنقيب عند إنشائها عام 1984.
 
12. توفى الشيخ محمود على البنا فى 20 يوليو 1985م، ودفن فى ضريحه الملحق فى مسجده بقريته شبرا باص.
 
13. أصبح له مولد رسمي في ذكرى ميلاده مسجل بالطرق الصوفية.

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