اليوم السابع
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الجمعة، 17 ديسمبر 2021 09:03 م
أكرم القصاص
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قادة الصحة في مجموعة السبع: متحور أوميكرون أكبر تهديد حالي للصحة العالمية

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:03 م
قادة الصحة في مجموعة السبع: متحور أوميكرون أكبر تهديد حالي للصحة العالمية مجموعة السبع
أ ش أ

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حذر وزراء الصحة في دول مجموعة السبع من أن متحور (أوميكرون) لفيروس (كورونا) هو "أكبر خطر راهن على الصحة العامة في العالم"، مؤكدين أن التصدي لهذا التهديد يتطلب "تعاوناً وثيقاً".

وقال وزراء الصحة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان -في بيان صدر في أعقاب آخر اجتماع يعقدونه في ظل الرئاسة البريطانية للمجموعة اليوم الجمعة- إنهم "قلقون للغاية إزاء ازدياد أعداد الإصابات" بالمتحور الجديد، حسبما افادت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية.

وأضاف البيان أن "المواجهة تكمن في وضع يتطور بسرعة كبيرة يتطلب تعاونا أوثق من أي وقت مضى ومراقبة البيانات وتبادلها".

 


قادة الصحة في مجموعة السبع

قادة مجموعة السبع

الصحة العالمية

أوميكرون

كوروتا

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