في حالة نادرة.. اكتشاف حالة حمل خارج الرحم فى كبد الأم

كتبت مروة هريدى

كشف طبيب في كندا عن حالة حمل نادرة من نوعها، حيث كشف الفحص بالموجات فوق الصوتية عن أن الطفل ينمو داخل الكبد وليس رحم الأم، وفقًا لما ذكره موقع " republicworld".

أفاد الأطباء أن الحمل خارج الرحم من الحالات النادرة للغاية ولكنها تحدث، وهذه المرة غريبة حيث ينمو الطفل داخل كبد الأم، ومن جانبه، قام طبيب الأطفال مايكل نارفي الذي يعمل في معهد أبحاث مستشفى الأطفال في مانيتوبا في كندا، بشرح هذه الحالة المفاجئة.

أوضح الطبيب أن امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا قد أتت إليهم، تعانى من نزيف الحيض على مدار 14 يومًا، بعدما حدث الحمل منذ 49 يومًا، وأثناء الفحص بالموجات فوق الصوتية فوجئوا بالعثور على جنين ينمو فى الكبد لديها.

اكتشف الطفل داخل كبد المرأة

كشف مايكل نارفي أن المرأة كان لديها "حمل خارج الرحم" في الكبد تحديدًا، وتمكن الأطباء من إنقاذ حياة هذه السيدة عن طريق استئصال كيس الجنين من الكبد.

ومن جانبه، أكد المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية أن حالات الحمل خارج الرحم في الكبد "نادرة بشكل استثنائي".

الحمل خارج الرحم

وفقًا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة " NHS"، يحدث الحمل خارج الرحم عندما تزرع البويضة الملقحة نفسها خارج الرحم، وعادةً يحدث الحمل وقتها في قناة فالوب، وقتها تكون صحة المرأة فى خطر ويجب الإجهاض.

وأضاف " NHS" لا يمكن للأطباء إنقاذ الحمل فى مثل هذه الحالات، ويحتاجون إلى إزالته باستخدام الأدوية أو الجراحة، ولا يسبب دائمًا أعراضًا وقد يتم اكتشافه باستخدام فحص الحمل عن طريق الصدفة.

ومع ذلك، إذا كانت المرأة تعاني من أعراض غريبة، فإنها تحدث بين الأسبوع الرابع والثاني عشر من الحمل، وفي المملكة المتحدة، تعانى واحدة من كل 90 حالة حمل، تكون خارج الرحم وهذا يمثل حوالي 11 ألف حالة حمل في السنة.



حالة حمل خارج الرحم فى كبد الأم