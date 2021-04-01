فحوصات تساعد في تشخيص الحمل خارج الرحم

كتبت فاطمة خليل

الحمل خارج الرحم هو حمل يقع خارج البطانة الداخلية للرحم، وقناتا فالوب هي المواقع الأكثر شيوعًا للحمل خارج الرحم، وتشمل الأعراض الثلاثة للحمل خارج الرحم آلام البطن، انقطاع الدورة الشهرية، والنزيف المهبلي، ونتعرف على أبرز الفحوصات التي تساعد طبيبك في تشخيص الحمل خارج الرحم، وفقاً لموقع "medicinenet".





اختبارات تشخيص الحمل خارج الرحم



عادة ما يتم تحديد تشخيص الحمل خارج الرحم عن طريق اختبارات هرمونات الدم والموجات فوق الصوتية للحوض.

الخطوة الأولى في تشخيص الحمل خارج الرحم هي مقابلة وفحص من قبل الطبيب، والخطوة الثانية المعتادة هي الحصول على اختبار حمل نوعي (إيجابي أو سلبي) أو كمي (يقيس مستويات الهرمونات).

وفي بعض الأحيان، قد يشعر الطبيب بكتلة رقيقة أثناء فحص الحوض في حالة الاشتباه في حدوث حمل خارج الرحم، فإن الجمع بين اختبارات الحمل بهرمون الدم والموجات فوق الصوتية للحوض يمكن أن يساعد عادةً في تحديد التشخيص.

الموجات فوق الصوتية عبر المهبل هي الاختبار الأكثر فائدة لتصور الحمل خارج الرحم، وفي هذا الاختبار ، يتم إدخال مسبار الموجات فوق الصوتية في المهبل، وتظهر صور الحوض على الشاشة.

يمكن أن تكشف الموجات فوق الصوتية عبر المهبل عن كيس الحمل إما في الحمل الطبيعي (داخل الرحم) أو في الحمل خارج الرحم ، ولكن غالبًا ما تكون النتائج غير قاطعة.

بدلاً من كيس الحمل الذي يحتوي على جنين مرئي، قد يكشف الفحص ببساطة عن كتلة في منطقة قناتي فالوب أو في أي مكان آخر توحي بالحمل خارج الرحم ولكنها ليست قاطعة.

يمكن أن تظهر الموجات فوق الصوتية أيضًا عدم وجود حمل داخل الرحم.

اختبارات الحمل مصممة لاكتشاف هرمونات معينة؛ تُستخدم الوحدة الفرعية بيتا لمستويات الدم لمواجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (beta HCG) أيضًا في تشخيص الحمل خارج الرحم.

ترتفع مستويات Beta HCG بشكل طبيعي أثناء الحمل ويمكن أن يكون النمط غير الطبيعي في ارتفاع هذا الهرمون دليلًا على وجود حمل خارج الرحم.

وفي حالات نادرة ، قد تكون هناك حاجة لمنظار البطن لتأكيد تشخيص الحمل خارج الرحم.