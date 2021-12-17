فصل الكهرباء غدا 4 ساعات عن بعض قرى مركزى بنى سويف وناصر لمدة 3 أيام

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، فصل التيار عن بعض قرى مركزي بني سويف وناصر أيام غداً السبت والأحد والخميس الأسبوع المقبل، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12.30 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.

وبحسب البيان الوارد من القطاع ، سيتم قطع الكهرباء يوم السبت"18/12"عن(قرية سنور)،ويوم الأحد "19/12" عن منطقة مطار دنديل مركز ناصر، ويوم الخميس "23/12" عن قرية أبوسليم.

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.