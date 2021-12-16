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فصل الكهرباء عن بعض قرى مركزى بنى سويف وناصر ثلاث أيام لإجراء الصيانة الدورية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:59 م
فصل الكهرباء عن بعض قرى مركزى بنى سويف وناصر ثلاث أيام لإجراء الصيانة الدورية قطع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، فصل التيار عن بعض قرى مركزي بني سويف وناصر أيام السبت والأحد والخميس الأسبوع القادم ،اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12.30 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.

 

وبحسب البيان الوارد من القطاع ، سيتم قطع الكهرباء يوم السبت"18/12"عن(قرية سنور)،ويوم الأحد "19/12" عن منطقة مطار دنديل مركز ناصر، ويوم الخميس "23/12" عن  قرية أبوسليم.

 

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

 


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