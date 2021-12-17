طبيب بجامعة هارفارد الأمريكية يكشف تفاصيل شفاء أول مريض مصاب بالسكر

كتب محمد شرقاوى

كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر في جامعة هارفارد الأمريكية، تفاصيل شفاء أول إصابة بالسكر، مشيرا إلى أن تحويل خلايا جذعية إلى خلايا بنكرياس خارج الجسم تعد عملية معقدة جدا وتمر بـ20 مرحلة وبعدها يتم زرعها فى الكبد لتنتج الأنسولين، ولكن هى خلايا بنكرياس خلقت من الخلايا الجذعية، وهو من تحويل نسيج الجلد إلى خلية جذعية ومنها تحول إلى خلايا بنكرياس، وتعتبر هى المرحلة الأولى التى وافقت عليها هيئة الدواء الأمريكية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد فايق عبر برنامجه مصر تستطيع المذاع على قناة دى إم سى، أن الإنجاز الحقيقى هو تحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا بنكرياس، مضيفا أن العمليات سيتم عملها للحالات الخطيرة من مرضى السكر غير منتظم وحياتهم معرضة للخطر ولكن فى المستقبل أن هذا العلاج سيكون متاح لجميع المرضى.

وتابع أنه يتم حقن الخلايا الجذعية فى وريد المريض ولا يتطلب العلاج لجراحة ولكنه يحتاج إلى أدوية مثبطة للمناعة، مؤكدا أن الأبحاث الأولية على العلاج أسفرت عن نجاح أول عملية لتحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا بنكرياس، وننتظر 17 عمليه أخرى، مضيفا أن الدراسات تعكف حاليا على لإيجاد طريقة لاستخدام العلاج الجديد دون الحاجة لتعاطى مثبطات المناعة.

وأوضح أن عملية زراعة البنكرياس كان يتم من عشرات السنين، وكذلك زرع خلايا البنكرياس منذ عشرين عاما ولكن المشكلة عدم وجود خلايا تكفى للزرع، ولكن أخذ الخلايا الجذعية من الدم والنخاع لا تؤدى إلى شىء.