صعود الأسهم السعودية والإماراتية بجلسة الخميس.. وهبوط بورصتى البحرين والكويت

كتب هانى الحوتى

تباين أداء بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.51% رابحًا 168.51 نقطة ليغلق عند مستوى 11311.89 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.56% رابحًا 18.33 نقطة ليغلق عند مستوى 3273.19 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.42% رابحًا 36.98 نقطة ليغلق عند مستوى 8856.104 نقطة.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.19% خاسرًا 3.31 نقطة ليغلق عند مستوى 1782.20 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.51% رابحًا 168.51 نقطة ليغلق عند مستوى 11311.89 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.96% رابحًا 745.35 نقطة ليغلق عند مستوى 25954.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 255.2 مليون سهم بقيمة 10.9 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 2.67%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.7%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.69%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.56%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.3%، ثم قطاعي المواد الأساسية والاتصالات بنسبة 1.13%، 1.12%، على التوالي، ثم قطاعي التأمين والنقل بنسبة 0.82%، 0.81%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.15%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.8%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.64%، ثم قطاعي الأدوية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.49%، 0.43%، على التوالي.



بورصة دبي ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.56% رابحًا 18.33 نقطة ليغلق عند مستوى 3273.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 208.6 مليون سهم محققة ما قيمته 478.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4465 صفقة لعدد 31 سهمًا، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.01%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاعي السلع والعقارات بنسبة 4.01%، 0.01%، على التوالي.

وقفز 14 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 9.01%، ثم سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 2.10%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 10%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.95%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 36.9 مليون ورقة بقيمة 185.8 مليون درهم.



بورصة أبو ظبي كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.42% رابحًا 36.98 نقطة ليغلق عند مستوى 8856.104 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.611 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 1.9 مليار سهم، بقيمة 7.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.6 ألف صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.87%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.44%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.95%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.9%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والصناعة بنسبة 0.12%، 0.11%، على التوالي، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.05%.

وارتفع 21 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة ريم للاستثمار" بنسبة 14.95%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة الوطنية للتأمين" بنسبة 7.69%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 4.79%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 9.75%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 5.6%، ثم سهم "شركة الشارقة للتأمين" بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 2.7 مليار درهم.



بورصة البحرين فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.19% خاسرًا 3.31 نقطة ليغلق عند مستوى 1782.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.6 مليون سهم بقيمة 520.7 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة انخفاض 13.26% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.56%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 12.84% بضغوط هبوط سهمي بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.99%، 0.32%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 9.25% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.35%.

فيما ارتفع سهما شركة استيراد الاستثمارية، بنك السلام بنسبة 2.11%، 1%، على التوالي.



بورصة الكويت كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% خاسرًا 12.84 نقطة ليغلق عند مستوى 6976.04 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% خاسرًا 19.31 نقطة ليغلق عند مستوى 7548.90 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% رابحًا 1.83 نقطة ليغلق عند مستوى 5870.81 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.13% خاسرًا 8.22 نقطة ليغلق عند مستوى 6088.14 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 193.7 مليون سهم بقيمة 54.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7964 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المواد الأساسية بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.5%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.47%، ثم قطاعي المنافع والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.43%، 0.42%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.49%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.03%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.69%، ثم قطاعي العقار والرعاية الصحية بنسبة 0.2%، 0.15%، على التوالي.