اليوم السابع
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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 17-12-2021

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:00 ص
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 17-12-2021 الريال السعودى
كتب هانى الحوتى

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ثبت سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 17-12-2021، بالبنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، واستقر فى البنك التجارى الدولى cib والبنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.18  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.15  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.
 
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.17  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.18 جنيه للشراء.
 
4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.15  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.17 جنيه للشراء.
 
4.20 جنيه للبيع.

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