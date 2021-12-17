اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء عيادة تأمين صحى ومدارس وتوصيل الصرف بقرى مركز ببا

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 02:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء عيادة تأمين صحى ومدارس وتوصيل الصرف بقرى مركز ببا نائب محافظ بنى سويف يتفقد قرى حياة كريمة
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد قرى مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا، لـ"اليوم السابع"، إنه جرت معاينة موقع إنشاء عيادة للتأمين الصحي بقرية السلطاني، مشيراً إلى استمرار العمل في مجمع الخدمات بقرية هلية.

وأضاف مدحت صلاح، أنه يجرى العمل في مد شبكات الصرف الصحي بقرية ملاحية سعيد جعفر وقرية بنى ماضي وقرية البكرية وقرية طوة، هذا بالإضافة إلى متابعة الإنشاءات الجارية بالمدرسة الثانوية بقرية هلية والمدرسة الابتدائية المشتركة بملاحية سعيد ومدرسة الإمام الابتدائية، والتوسعات الإنشائية بالمدرسة الابتدائية المشتركة بقرية الشريف وترميم المبنى القديم بمدرسة الدكتور السعيد صياح بقرية فزارة والمدرسة الإعدادية المشتركة بقرية منيل موسى.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات الحكومية وتكثيف الجهود لتذليل كافة المعوقات لتنفيذ المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلاً عن التطبيق الدقيق للإجراءات الصحية الاحترازية حرصا على صحة وسلامة المواطنين ورفع كفاءة الطرق العامة والشوارع الداخلية ضمن خطة المحافظة في هذا المجال.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

محافظة بنى سويف

مدينة ببا

حياة كريمة

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة.. تعرف على نسب تنفيذ مشروعات المبادرة بالمنوفية خلال أسبوع

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:21 م

حياة كريمة.. التحول الرقمى وكيفية إستخدام بوابة الشكاوى الحكومية بندوة المنوفية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:54 م

حياة كريمة بالدقهلية.. توسعة محطة معالجة الصرف بقرية الدبوسى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:24 م

محافظ أسيوط يلتقى رئيس المركزى للتعمير لمناقشة موقف مشروعات حياة كريمة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:21 م

800 مليون جنيه.. التكلفة التقديرية لإنشاء محطات مياه بقرى حياة كريمة بالمنيا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:09 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة