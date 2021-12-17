حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء عيادة تأمين صحى ومدارس وتوصيل الصرف بقرى مركز ببا

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا، لـ"اليوم السابع"، إنه جرت معاينة موقع إنشاء عيادة للتأمين الصحي بقرية السلطاني، مشيراً إلى استمرار العمل في مجمع الخدمات بقرية هلية.

وأضاف مدحت صلاح، أنه يجرى العمل في مد شبكات الصرف الصحي بقرية ملاحية سعيد جعفر وقرية بنى ماضي وقرية البكرية وقرية طوة، هذا بالإضافة إلى متابعة الإنشاءات الجارية بالمدرسة الثانوية بقرية هلية والمدرسة الابتدائية المشتركة بملاحية سعيد ومدرسة الإمام الابتدائية، والتوسعات الإنشائية بالمدرسة الابتدائية المشتركة بقرية الشريف وترميم المبنى القديم بمدرسة الدكتور السعيد صياح بقرية فزارة والمدرسة الإعدادية المشتركة بقرية منيل موسى.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات الحكومية وتكثيف الجهود لتذليل كافة المعوقات لتنفيذ المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلاً عن التطبيق الدقيق للإجراءات الصحية الاحترازية حرصا على صحة وسلامة المواطنين ورفع كفاءة الطرق العامة والشوارع الداخلية ضمن خطة المحافظة في هذا المجال.