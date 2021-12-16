اليوم السابع
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حياة كريمة بالمنوفية.. تبطين ترعة الجانبية بقرية شما بهواش لتوفير مياه للمزارعين

الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:11 م
حياة كريمة بالمنوفية.. تبطين ترعة الجانبية بقرية شما بهواش لتوفير مياه للمزارعين
المنوفية - محمد فتحى

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قدم اليوم السابع بث مباشر من أمام الترعة الجانبية بهواش - شما التابعة لمركزى منوف وأشمون بمحافظة المنوفية،والتى تربط بين قريتى بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية،وشما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية،عقب الانتهاء من أعمال التبطين.

ويقول رضا عرفة من أهالى قرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية ، أنه تزامنا مع المشروع القومي لتبطين الترع مع مبادره حياه كريمه ليكون اسلوب حياه ريفية معتدلة وجاء ذلك في دور إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بترشد والحفاظ علي الأمن القومي المائي و ذلك للحفاظ على الزراعة في كافة محافظات مصر.

ويضيف رضا عرفة ، أن مشروع التبطين ساهم فى العديد من الفوائد ومنها توسعة الطريق ، عقب تنظيف الطريق من البوص والحشائش ، التى كانت تحوى الحشرات الضارة ويشير عبد الحى عرفة من أهالى قرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية أن تبطين الترع مشروع يترتب عليه حياة كريمة للمزرعين وتوفير المياة لانه حافظ لهم علي المياه ونظافة المجاري المائية الموجودة بالقرية كما قد تم الانتهاء من الجانبية المارة بقرية شما و تصل إلي قرية بهواش منوف.

ووجه المواطنين الشكر للرئيس علي كل هذه الإنجازات التي يعجز المواطن عن وصفها. ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الجهود لضمان تسريع معدلات نسب التنفيذ لإنهاء الأعمال وفقا للجداول الزمنية الموضوعة لها، مؤكداً أن مبادرة حياة كريمة يتم العمل بها بقرى مركزى أشمون والشهداء بإجمالى (81) قرية ريفية وتستهدف بناء الإنسان المصرى وتطوير الخدمات المقدمة له بشتى القطاعات الخدمية والتنموية لتقديم خدمات متميزة وبشكل أفضل. 


محافظة المنوفية

حياة كريمة

مركزاشمون

تبطين الترع

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