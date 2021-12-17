جامعة الأقصر تنهى استعداداتها لانطلاق البطولة الأولى لكرة القدم الخماسية

الأقصر – أحمد مرعى

أنهت جامعة الأقصر استعداداتها لانطلاق بطولة الجامعة الأولى لكرة القدم الخماسية للجامعات المصرية، والتى تبدأ فى الفترة من 18 حتى 23 ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 جامعة مصرية، وتابع التجهيزات الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، مع رؤساء اللجان المنظمة للبطولة للتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمتطلبات اللوجستية والإدارية لتحقيق النجاح للبطولة وخروجها بالشكل الذى يليق بجامعة الأقصر.

وقال رئيس الجامعة، إن بعض الجامعات اعتذرت عن المشاركة لظروف خاصة بهم، ليصبح عدد الجامعات المشاركة رسميا، 15 جامعة بالإضافة إلى جامعة الأقصر، وهى (الإسكندرية، طنطا، بورسعيد، عين شمس، المنوفية، السادات، دمياط، الزقازيق، النيل الدولية، الأكاديمية العربية للعلوم بالقاهرة، بنى سويف، الوادى الجديد، سوهاج، أسوان، وزارة التعليم العالي "ايجوث")، وتقام البطولة على مدار 6 أيام، بالتعاون مع الاتحاد الرياضى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، واتحاد الاتحادات النوعية برئاسة وزير الشباب والرياضة، والاتحاد الرياضى للشركات.



وأضاف الدكتور محمد محجوب، لـ"اليوم السابع"، أن فعاليات البطولة تبدأ بإجراء مراسم القرعة غدا السبت 18 ديسمبر الجاري، بساحة أبو الحجاج، يسبقها مسيرة يصاحبها عروض فنية، بدءا من مكتبة مصر العامة وصولا لمعبد الأقصر فى تمام السابعة مساء، وتجرى بعدها القرعة فى تمام السابعة والنصف، بساحة أبو الحجاج وسط المحافظة.

وتابع محجوب عزوز، أن حفل افتتاح البطولة سيكون بالصالة المغطاة فى اليوم التالى الأحد 19 ديسمبر فى تمام الساعة 10 صباحا، يتخلله عروض فنية وشعبية ثم تجرى مباراة الافتتاح بين فريقين أحدهما فريق جامعة الأقصر، ثم تقام باقى المباريات تباعا على ملعبى "ايجوث - وطلائع النصر"، بالإضافة إلى ملعب الصالة المغطاة.

وفى سياق متصل، وجه رئيس جامعة الأقصر، الشكر لمحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لدعمه المستمر للجامعة وللبطولة، كما وجه الشكر إلى اللواء خالد عبدالحميد، مدير الأمن، والقيادات الأمنية، و صلاح رشوان، مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ومحمد إدريس، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة الجهات الداعمة للبطولة.