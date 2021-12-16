جامعة الأقصر : 19 جامعة تشارك فى بطولة كرة القدم الخماسى ..اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد جامعة الأقصر بقيادة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، لإنطلاق بطولة جامعة الأقصر الأولى لكرة القدم الخماسي للجامعات التى تستضيفها الجامعة هذا العام، والتى تنطلق يوم السبت المقبل 18 ديسمبر الجارى بإجراء مراسم القرعة فى ساحة ميدان أبو الحجاج الأقصرى، والتى تقام على مدار 6 أيام وتشمل إقامة المباريات بين 19 فريقا يمثلون 19 جامعة مصرية.

ويقول رئيس جامعة الأقصر، أنه ستبدء الفعاليات يوم السبت المقبل، بمسيرة فى شوارع المدينة يصاحبها عروض فنية، بدءا من مكتبة مصر العامة وصولا لمعبد الأقصر في تمام السابعة مساء، وتجرى بعدها القرعة في تمام السابعة والنصف، موكدا أن اختيار ساحة ميدان الحجاج جاء لوجود معبد الأقصر في الخلفية كنوع من الترويج السياحي.

وأضاف رئيس الجامعة، لـ"اليوم السابع"، أن حفل افتتاح البطولة سيكون بالصالة المغطاة في اليوم التالي الموافق الأحد 19 ديسمبر في تمام الساعة 10 صباحا، يتخلله عروض فنية وشعبية ثم تجرى مباراة الافتتاح بين فريقين أحدهما فريق جامعة الأقصر، ثم تقام باقي المباريات تباعا على ملعبي "ايجوث - وطلائع النصر" بالإضافة إلى ملعب الصالة المغطاة، مضيفاً أن الهدف الأساسي من البطولة هو إثبات التواجد المستمر لجامعة الأقصر وسط الجامعات الكبرى ورفع اسمها عالياً.

وأكد الدكتور محمد محجوب عزوز، أن الجامعة أخذت على عاتقها تنظيم البطولة دون أي رسوم اشتراك من الجامعات المشاركة، لافتاً إلى أن البطولة ستساهم في الرواج السياحي من خلال الزيارات التي سيتم تنظيمها لطلاب الجامعات للتعرف على مزارات المحافظة السياحية والأثرية، موضحاً أن الجامعة حققت انجازات كبيرة في مدة زمنية قليلة وحصدت العديد من الجوائز من خلال مشاركة طلابها في كافة المسابقات والفعاليات الخارجية، ونتيجة للجهد المبذول من الجامعة، فإننا بصدد انعقاد المجلس الأعلى للجامعات الشهر المقبل بمحافظة الأقصر.

ووجه رئيس جامعة الأقصر الشكر لكل أبناء المحافظة لدعمهم المستمر للجامعة، والذي يظهر جليا في التواجد الإعلامي والإخباري المستمر للجامعة يومياً على صفحات الجرائد والقنوات والمواقع والسوشيال ميديا، كما وجه الشكر لإقليم جنوب الصعيد الثقافي وقصر ثقافة الأقصر، على دعمهما المتواصل للجامعة، مشدداً على أن البطولة ستكون نواة لإقامة بطولات لكرة القدم الخماسية للجامعات بصفة مستمرة بشكل سنوي على المستويين العربي والإفريقي، مطالبا الجميع بالتكاتف لإظهار البطولة في أحسن صورة تليق بجامعة الأقصر، مؤكدا أن الجامعة وعلى رأسها رئيس الجامعة بذلت جهودا كبيرة في سبيل تنظيم البطولة باسم جامعة الأقصر.