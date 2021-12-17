جائزة مصر للتميز الحكومى تعلن إطلاق جوائز التميز فى بعض الجامعات الحكومية

كتبت أسماء أمين

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي، عن إطلاق منظومة الجوائز الداخلية في بعض الجامعات والجهات الحكومية، وذلك اتساقًا مع تعميق ثقافة التميز بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز الروح التنافسية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق منظومة الجوائز الداخلية، يأتي بهدف تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي".

أضافت "السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الجائزة تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وتعمل على ترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، مشيرة إلى أن أهداف الجائزة تتمثل في تحقيق معدلات أفضل لرضا المواطنين، الموظفين، مع تغيير فلسفة العمل الحكومى ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات القومي والمحلي والإقليمي، مع تعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز في المجتمع المصري، مضيفة أن الأهداف تضمنت كذلك إلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد فى القطاع الحكومي، وبناء نموذج مؤسسي جديد يطبق مفاهيم الحوكمة والاستدامة فى الجهاز الإدارى للدولة.

ومن جانبه قال المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، إن عددًا من الجامعات شملت جامعات أسيوط، جنوب الوادي، المنصورة، جامعتي طنطا، السويس جاءت في مقدمة الجهات المشاركة في رحلة التميز لتدشين منظومة الجوائز الداخلية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات بالإضافة إلى الوحدات الخدمية المميكنة بالشهر العقاري والتوثيق وهيئة البريد المصري.

وأكد "مصطفى"، حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي، على تقديم الدعم اللازم للجهات من خلال تشكيل فرق المقيمين ورؤساء لجان الجودة، عملية التقييم والزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية وصولًا إلى مرحلة التحكيم وإعلان النتائج.

يُشار إلى أن جامعة أسيوط سوف تنتهي في غضون أيام من مراحل عملية التقييم والتحكيم تمهيدًا لإعلان نتائج جوائز التميز الداخلي بالجامعة.