وزيرة التخطيط تبحث مع محافظ بورسعيد توطين أهداف التنمية المستدامة

بورسعيد - محمد عزام

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك بمقر وزارة التخطيط بالقاهرة، لمناقشة متطلبات المحافظة والآليات التى تتطلبها استكمال عملية التطوير بالمحافظة.

وأضح الغضبان، أن بورسعيد كانت أول المحافظات التى حصلت على أعمال التنمية، وذلك بعد أن جعلها السيد رئيس الجمهورية قاطرة التنمية، وجاءت أهداف التنمية المستدامة ببورسعيد متمثلة فى انطلاق كبرى المشروعات التنموية والخدمية، وإقامة مشروعات قومية تحدث للمرة الأولى على أرضها كالتحول الرقمى والتأمين الصحى الشامل، وغيرها من مشروعات البنية التحتية، والصناعة والسياحة والتعليم، والتى ساهمت فى اتخاذ خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن: "محافظة بورسعيد هى المدينة الباسلة التى نعتز بها وسعداء بالطفرة التنموية التى تتم بها"، متابعة أن توزيع الاستثمارات على المحافظات يتم وفقًا لعدد من المؤشرات تتضمن حجم المحافظة، عدد السكان، مؤشرات الفقر، مؤشرات البطالة ونسبة إعالة المرأة، ومستوى الخدمات، حيث يتم توزيع الاستثمارات وفقًا لتلك المعادلة التمويلية.

وأكدت السعيد حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للمحافظة، ووجهت هالة السعيد بالتنسيق الكامل بين الأجهزة المختصة لدراسة المشروعات التى سيتم تنفيذها بالمحافظة لاستكمال خطة التنمية وتوفير الدعم اللازم لها.