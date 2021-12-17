تعرف على آخر قرارات ماجد الفطيم قبل وفاته.. توظيف 3 آلاف مواطن

كتب آسر أحمد

مسيرة طويلة ناجحة خاضها رجل الأعمال الإماراتى ماجد الفطيم، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، تاركاً إرثا كبيرا فى مجال الاستثمار، فهو أحد أبرز رجال الأعمال الإماراتيين، والذى ارتبط اسمه بعدد من المشاريع الضخمة والعملاقة في عدة دول بالوطن العربى، وليس فى الإمارات فقط، كما أن له باعا طويلا في العطاء.

وكشف الشيخ محمد بن رشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، عن آخر قرارات رجل الأعمال الراحل ماجد الفطيم، والتى كانت توفير 3000 وظيفة مختلفة للمواطنين فى المشاريع التى يمتلكها، والتى لم تكن الأولى له فى مساعدة الشباب عن طريق توفير المزيد من فرص التوظيف.

وكان حاكم دبي، حرص على تقديم واجب العزاء فى رجل الأعمال الراحل، حيث كتب عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر تغريدة قائلاً "رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع، وأحد أهم تجار دبى وكبار رجالاتها، وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع، آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، آمين".

وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، فى خبر عاجل لها، قبل قليل، أن أحد أبرز رجال الأعمال فى دولة الإمارات، رجل الأعمال الإماراتى ماجد الفطيم انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة، بعد مسيرة حافلة بالعطاء.