وفاة رجل الأعمال الإماراتى ماجد الفطيم

وكالات

ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أحد أبرز رجال الأعمال في دولة الإمارات، رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة، بعد مسيرة حافلة بالعطاء.



رجل الأعمال الإماراتي