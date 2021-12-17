انفوجراف جودة مياه الجيزة..سحب أكثر من نصف مليون عينة للتأكد من تنقية المياه

كتب أحمد حسن

قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن عدد عينات مياه الشرب، التي تم رفعها خلال العام الحالي 2021، من جميع مراحل تنقية المياه والشبكات الخارجية بلغ أكثر من نصف مليون عينة، فيما بلغت عدد العينات المرفوعة للتحاليل المعملية من جميع مراحل معالجة مياه الصرف الصحي 4477 عينة.

أضاف "بدوي"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن عمليات غسيل وتطهير الخزانات والشبكات تتم بشكل دوري، وفقاً للإجراءات المتبعة والتي أقرتها وزارة الصحة، مشيراً إلى قيام قطاع المعامل بتطهير عدد 12 خزاناً علوياً وثمانية خزانات أرضية بمواقع الشركة؛ لضمان جودة مياه الشرب، فيما تقدم الشركة لعملاءها خدمة تطهير الخزانات بقيمة رمزية.

أكد منصور بدوي، أن جودة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات القياسية تأتي علي رأس أولويات الشركة، مشيرًا إلى أن معامل الشركة تغطي كافة مدن وقرى محافظة الجيزة، وتقوم برفع عينات المياه، بدءاً من مآخذ المحطات على نهر النيل مروراً بجميع مراحل التنقية، إنتهاءً بالشبكات ومنازل المواطنين.



انفوجراف جودة مياه الجيزة

ومن جهتها قالت الدكتورة أمل عبدالحفيظ، رئيس قطاع المعامل بالشركة، إن منظومة الجودة بالشركة تسير بالتوازي بمستوى متميز للوصول إلى أعلى درجات الجودة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مشيرةَ إلى أنه جاري الإنتهاء من تجهيز المعمل المركزي للصرف الصحي، والمزود بأحدث الأجهزة بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "giz" بمحطة معالجة صرف زنين؛ ليقوم بدوره في متابعة ومراقبة جودة معالجة مياه الصرف الصحي، باعتباره معملا مركزيا على مستوى المحافظة.

أضافت أن المعمل المركزي لمياه الشرب بهضبة الأهرام يقوم بقياس دقة ونتائج تحاليل عينات مياه الشرب بنطاق محافظة الجيزة.

وأوضحت، أن آليات التحديث بمنظومة الجودة، شملت أيضاً تأهيل محطات مياه الشرب بالحجارة "ديناساند" ومحطة مياه الشرب بأبوالنمرس، لاعتماد شهادة مأمونية المياه وتداول الصرف الصحي من اللجنة العليا للمياه لتنضم تلك المحطات إلي محطات: مياه الشرب بجزيرة الدهب "ديناساند" ومحطة مياه إمبابة ومحطة مياه أوسيم ومحطة مياه الحوامدية.

وأشارت إلى أنه جارى الإنتهاء من تأهيل معمل محطة صرف زنين للحصول علي شهادة الأيزو الدولية "17025" والمعتمدة من المجلس الوطني للإعتماد "EGAC"، لينضم إلي معامل: محطة مياه الشرب بإمبابة ومعمل محطة مياه جزيرة الدهب والمعمل المركزي لمياه الشرب بالشركة.

وتابعت، أنه جاري الانتهاء من تأهيل محطة معالجة أم دينار للحصول على شهادة الادارة الفنية المستدامة "TSM" لتنضم إلي محطات :معالجة زنين ومحطة مياه الشرب بالعياط وتوسعات جزيرة الدهب وإمبابة والبدرشين.

وعن دور قطاع المعامل في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، تم تطعيم العاملين بالشركة بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالجيزة من خلال توفير فريق طبي بمواقع الشركة المختلفة لتلقي العاملين للقاح فيروس كورونا، بالإضافة إلي تطهير وتعقيم مواقع الشركة وتوفير مهمات الوقاية للعاملين حفاظاً على الصحة العامة.

واختتمت رئيس قطاع المعامل، أن الشركة مستمرة في السعي قُدماً نحو مواكبة التطورات الحديثة بمنظومة الجودة، وحسن إدارة الموارد المادية والبشرية؛ للوصول إلي أعلي درجات الكفاءة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.