اليوم السابع
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مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات مياه الشرب والصرف بمدينة بنى سويف الجديدة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 11:32 ص
مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات مياه الشرب والصرف بمدينة بنى سويف الجديدة نائب وزير الإسكان يتفقد محطات المياه
كتب أحمد حسن

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تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بنى سويف الجديدة، ومتابعة مشروعات محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة والجاري تنفيذها بالمدينة، ورافقه فى الزيارة، الدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة عبير عبدالرحمن، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع المرافق بالهيئة، والمهندس عصام بدوى، رئيس جهاز المدينة.

وبدأ مسئولو الوزارة زيارتهم لمدينة بنى سويف الجديدة، بتفقد محطة المعالجة الثنائية للمدينة، بطاقة 26 ألف م3/يوم، وتم مراجعة المعمل الخاص بالمحطة، والاطمئنان على إجراء التحاليل اللازمة، وأخذ العينات طبقا لمنظومة التشغيل القياسية، وكذا تفقد محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 12 ألف م3/يوم، وتم التوجيه بضرورة رفع كفاءة المنشآت والمعدات حتى يمكن تشغيلها بأعلى كفاءة ممكنة.

كما عقد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا بمقر جهاز بنى سويف الجديدة، لاستعراض موقف مشروعات المرافق بالمدينة، موجها بضرورة الاستغلال الأمثل للمياه المعالجة، ورى المسطحات الخضراء فى المدينة، وكذا ضرورة إنهاء جميع الدراسات اللازمة لمنظومة فصل الصرف المعالج الصناعى عن الآدمى، ودراسة كيفية الاستفادة وإعادة الاستخدام للمياه المعالجة، وفقاً للمعايير والاشتراطات العالمية في هذا الصدد.

كما تم تكليف لجنة لمتابعة تنفيذ الأعمال، وإجراء تجارب تشغيل المنظومة المتكاملة للصرف الصحي، على أن تبدأ اللجنة عملها فورا، وبالتنسيق مع المكتب الفنى بالوزارة، وممثلين عن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة المقاولون العرب، لمعاينة محطتى معالجة الصرف الصحى الثنائية والثلاثية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع البنود والالتزامات المتفق عليها لإتمام الأعمال في الوقت المحدد، وبالجودة المطلوبة.

 


وزاره الاسكان

مشروعات المياه

محطات المياه

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