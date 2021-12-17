اليابان ترصد أول حالة إصابة محلية بمتحور "أوميكرون"

طوكيو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، رصد أول حالة إصابة محلية بمتحور "أوميكرون" السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بخلاف الحالات التى يتم رصدها من بين الوافدين من خارج البلاد.

يذكر أن حاكم العاصمة اليابانية يوريكو كويكى، أعلن أمس الخميس، عن اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" فى طوكيو، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

ووفقا لوسائل الإعلام، وصل الشخص مؤخرا إلى البلاد من الخارج، وأجريت له فحوص عن الوصول، وكانت نتيجتها سلبية، ومضى إلى منزله للخضوع للحجر الصحى الإجبارى إلا أن حرارته ارتفعت بعد أيام قليلة، وأظهر اختبار أجري له وجود عدوى بفيروس كورونا، فيما أكد اختبار لاحق أنه مصاب بسلالة "أوميكرون".

علاوة على ذلك، ثبت أيضا إصابة شخص واحد من الدائرة القريبة من المصاب بعدوى كورونا، إلا أن السلالة لا تزال غير معروفة. وما زاد تعقيد الوضع في هذه الحالة، أن الشخص المصاب بالعدوى كان حضر قبل أيام قليلة من ظهور النتائج، مباراة رياضية في ملعب إلى جانب نحو 80 شخصا، سيتم الآن إجراء اختبارات لهم جميعا.