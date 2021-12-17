اليوم السابع
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الجمعة، 17 ديسمبر 2021 10:04 م
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النيابة تباشر التحقيق فى احتراق شقة عروسين بالسيدة زينب

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:43 م
النيابة تباشر التحقيق فى احتراق شقة عروسين بالسيدة زينب حريق - أرشيفية
كتب سليم على

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تباشر نيابة السيدة زينب تحقيقاتها فى احتراق شقة عروسين حيث طلبت سماع الشهود وانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب اندلاع النيران على وجه الدقة، كما طلبت تحريات رجال المباحث للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث.

 

تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على الحريق، بعدما انتقل رجالها بمركباتها حيث لم يسفر الحادث عن أى إصابات.

 

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق اندلع فى الشقة وعندما عاد العروسين وجدا سيارات الإطفاء بالمكان.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى السيدة زينب، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية الإخماد دون إصابات.


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