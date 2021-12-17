"المرور" تغلق اليوم طريق الصعيد الحر من المنيا حتى الأوتوستراد لمدة عام لتطويره

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى اليوم الجمعة الإدارة العامة للمرور عملية غلق للطريق الصحراوى بالصعيد فى الاتجاه القادم من المنيا اتجاه الأوتوستراد، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر، لمدة عام كامل، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق الصعيد الحر فى المسافة من وصلة البستان بالمنيا وحتى الأوتوستراد، الأمر الذى يستلزم غلق الاتجاه القادم من المنيا باتجاه الأوتوستراد.

وسيتم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

- غلق الاتجاه القادم من المنيا اتجاه الأوتوستراد، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر.

- منع مرور جميع أنواع المركبات القادمة من القاهرة باتجاه المنيا من محطة تحصيل رسوم حلوان وتحويلها لاستخدام الطرق البديلة "طريق الصحراوى الشرقى القديم – طريق أسيوط الغربى".

وستبدأ الأعمال اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 17/12/2021 ولمدة عام، ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.