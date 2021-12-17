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المحاكم × أسبوع.. الحكم على محمود عزت ومحاكمة حسن راتب بـ"الآثار الكبرى"

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:15 ص
المحاكم × أسبوع.. الحكم على محمود عزت ومحاكمة حسن راتب بـ"الآثار الكبرى" دار القضاء ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، خلال الأسبوع القضائي الثالث من شهر ديسمبر 2021، نظر العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها محاكمة "سفاح الجيزة" بقضية قتل زوجته، وأولى جلسات محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين في قضية الآثار الكبرى، الحكم فى طعون 38 متهما بأحداث مسجد الفتح، الحكم على محمود عزت بقضية "التخابر مع حماس"، الحكم على طبيب كلى و آخرين بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية، محاكمة 8 متهمين بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابى.

أحداث مسجد الفتح

تنطق محكمة النقض، يوم الأحد 19 ديسمبر فى الطعن المقدم من 38 متهمًا فى أحداث مسجد الفتح، على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والمشدد.

الحكم على محمود عزت بقضية "التخابر مع حماس"

تنطق الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بطره اليوم الأحد 19 ديسمبر، بحكمها فى إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس".

محاكمة 8 متهمين بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابى

تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، يوم الاثنين 20 ديسمبر محاكمة 8 متهمين فى القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، لاتهامهم بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابى.

محاكمة حنين حسام

تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بالتجمع الخامس، يوم الاثنين 20 ديسمبر محاكمة حنين حسام المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك" في قضية "الاتجار بالبشر".

محاكمة "سفاح الجيزة" بقضية قتل زوجته

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد على يونس، يوم الثلاثاء 21 ديسمبر، محاكمة سفاح الجيزة فى اتهامه بقتل زوجته "فاطمة".

أولى جلسات محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين في قضية الآثار

تنظر محكمة جنايات القاهرة، يوم 21 ديسمبر أولى جلسات محاكمة  حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين في قضية "الآثار الكبرى".

الحكم على طبيب كلى وآخرين بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، يوم الأربعاء 22 ديسمبر بحكمها على طبيب كلى و4 آخرين بإدارة جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاء البشرية.

 

 


حنين حسام

محمود عزت

حسن راتب

علاء حسنين

الاتجار فى الاثار

قضيه الاثار الكبرى

فتاه التيك توك

الاتجر فى البشر

الجنايات

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