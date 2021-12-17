"الشيوخ الأمريكى" يوافق على تشريع يحظر الاستيراد من إقليم شينجيانج الصينى

روسيا اليوم

وافق مجلس الشيوخ الأمريكى على مشروع قانون يحظر الاستيراد من إقليم شينجيانج الصيني، في أحدث مساع لمعاقبة بكين على "تسخير الأيغور وجماعات مسلمة أخرى" في أعمال الإنشاءات.

وأحيل مشروع القانون إلى البيت الأبيض حيث قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعه ليصبح نافذا، بعد أن وافق مجلس النواب عليه بالإجماع يوم الثلاثاء.

وتنفي الصين أي انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانج الذي ينتج الكثير من المواد التي تستخدم في صناعة ألواح الطاقة الشمسية في العالم.

لكن الولايات المتحدة والكثير من المنظمات الحقوقية تقول إن بكين "تمارس الإبادة الجماعية في الإقليم".