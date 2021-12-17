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غدا أمطار بالسواحل الشمالية ورياح وأتربة والصغرى بالعاصمة 10 درجات

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 02:05 م
غدا أمطار بالسواحل الشمالية ورياح وأتربة والصغرى بالعاصمة 10 درجات حالة الطقس - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخرة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت:  القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.
 

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