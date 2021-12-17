ففي روسيا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا، تسجيل 28 ألف و486 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و1133 حالة وفاة، جراء تداعيات المرض؛ وذلك خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي الإصابات بـ "كوفيد 19"، منذ بدء الجائحة في روسيا، 10 ملايين و131 آلاف و646 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي لعدد حالات الوفاة، منذ بدء انتشار "كوفيد 19" في البلاد، 294 ألف و24 حالة.



وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 257 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة إلى مليون 580 ألفا و559 حالة حالة. كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألف و41 حالة.



وسجلت هندوراس 43 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 378 ألفا و685 مصابا ولم تسجل البلاد أي حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي الوفيات عند 10 آلاف و424 حالة.



وسجلت أفغانستان 33 حالة إصابة ووفاة شخص واحد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 157 ألفا و725 مصابا والوفيات إلى 7332 حالة منذ تفشي الوباء.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2500 حالة إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 6 ملايين و165 ألفا و454 حالة.. وقالت الوزارة في بيان إن البلاد سجلت في الوقت نفسه 63 حالة وفاة مرتبطة بالجائحة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 130 ألفا و946 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من المرض في إيران حتى الآن 5 ملايين و990 ألفا و898 حالة.



وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 160 إصابة وحالتي وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 825 ألفا و176 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و567 حالة.

وفي إندونيسيا سجلت البلاد 213 إصابة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و 259 الفا و 857 إصابة والوفيات إلى 143 ألفا و 979 إصابة.



وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 575 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 981 ألفا و435 حالة، كما سجلت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و 896 حالة.



وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 575 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 12وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 608 آلاف و60 حالة والوفيات إلى 8149 حالات.



وفي بروناي، سجلت السلطات الصحية أربع إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 15 ألفًا و 376 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 57 حالة.



وفي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 274 ألفًا و 972 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 808 حالات عقب تسجيل حالة وفاة واحدة فقط على مدار أمس.



وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 15 ألفًا و 270 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و 493 ألفًا و 237 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 28 ألفًا و 857 حالة عقب تسجيل 241 حالة وفاة جديدة على مدار أمس.



وفي أوروبا، رصدت السلطات الصحية البريطانية 146 حالة وفاة، و88 ألفا و376 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، في أعلى زيادة يومية في للوفيات تسجلها بريطانيا منذ 11 شهرا. ويبلغ بذلك إجمالي عدد من ماتوا في المملكة المتحدة، خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بـ"كوفيد-19"، 146 ألفا و627 حالة، وارتفع العدد التراكمي للإصابات المؤكدة، المسجلة منذ ظهور الوباء، إلى 11 ملايين و10 آلاف و286 إصابة.



وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 123 حالة وفاة، و26 ألفا و109 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة هنالك 135 ألفا و301 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي 5 ملايين و308 ألفا و180 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة اليونانية 96 وفيات، و4 آلاف و696 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 19 ألفا و651 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء مليون و17 ألف و445 إصابة.



وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 19 حالة وفاة، 5137 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البرتغال إلى 18 ألفا و706 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى مليون و126 ألفا و318 إصابة.



وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 142 ألفا و 228 حالة. كم أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 614 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة على مدار أمس.



وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1725 حالة إصابة جديدة بكوفيد و83 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 720 ألفا و376 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 29 ألفا و847 حالة حتى الآن.



وفي سويسرا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5971 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة هناك مليون و137 ألف و 969 حالة، بينما تم تسجيل 12 حالة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 11 ألفا و 862 حالة.



وفي أيسلندا، سجلت السلطات الصحية 183 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، بينما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغت 20 ألف و 44 حالة، بينما لاتزال حصيلة الوفيات 38 حالة.



وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة الدنماركية 9999 إصابة جديدة و12 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 589 ألفا و 274 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة 3051 وفاة.



وفي كرواتيا، سجلت البلاد 3765 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 666 ألفا و162 حالة وإصابة والوفيات إلى 11 ألفا و825 حالة.



وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 1325 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساع الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و 279 ألفًا و 445 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 12 ألفًا و 306 حالات عقب تسجيل 31 حالة وفاة جديدة على مدار أمس.



وسجلت ليتوانيا 1879 إصابة بكورونا ووفاة 15 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 497 ألفا و643 مصابا والوفيات إلى 7059 حالة منذ تفشي الوباء في البلاد.



وفي رومانيا، سجلت البلاد 812 إصابة ووفاة 65 حالة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء إلى مليون و796 ألفا و230 حالة والوفيات إلى 58 ألفا و19 حالة. وسجلت النمسا 3064 إصابة ووفاة 53 شخصا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء إلى مليون و242 ألفا و333 مصابا والوفيات إلى 13 ألفا و386 حالة.



وفي فنلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1981 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة هناك 211 ألفا و 239 حالة، بينما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي عند الوفيات 1446 حالة.



وفي الأمريكتين، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 121 ألفا و188 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50 مليونا و346 ألفا و987 حالة، كما تم تسجيل 1302 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 801 ألفا و37 حالة.



فيما أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة في البرازيل وفاة 146 شخصا وإصابة 4 آلاف و777 آخرين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة هناك حتى اليوم إلى 617 آلف و271 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 22 مليون و201 ألفا و221 إصابة.



وسجلت المكسيك 2956 إصابة ووفاة 204 حالات ليرتفع إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء إلى 3 ملايين و924 ألفا و638 مصابا والوفيات إلى 297 ألفا و187 حالة.



وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4696 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و860 ألف و210 حالة، كما سجلت 20 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30 ألفا و47 حالة.



وفي أفريقيا، سجلت السلطات الصحية في كينيا 943 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 258 ألفًا و 557 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 5350 حالة نظرا إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة على مدار أمس.



وسجلت وزارة الصحة في زامبيا 861 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 213 ألفا و 139 حالة، وحالتي وفاة فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات المسجلة منذ ظهور الوباء 3 آلاف و673 حالة.



فيما سجلت أستراليا 1742 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، وصفر حالات وفاة، وتعد هذه الحصيلة هي أعلى حصيلة يومية لحالات الإصابة داخل أستراليا منذ بداية الجائحة.