أمطار غزيرة فى دمياط وانخفاض فى درجات الحرارة على مدن المحافظة.. فيديو

دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان " أمطار غزيرة في دمياط وانخفاض فى درجات الحرارة على مدن المحافظة"، حيث تعرضت مدن محافظة دمياط لموجة من الطقس السىء وسقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة على أغلب المدن مع انخفاض درجات الحرارة مصحوبة بموجة من الصقيع.

وسجلت درجات الحرارة انخفاظا ملحوظا حيث بلغت درجة الحرارة 12 درجة، ومن المنتظر تعرض البلاد لموجة من الطقس السىء وسقوط امطار مع انخفاض درجات الحرارة تعم كافة الأنحاء وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وكانت قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس، شهد انخفاضا كبير في درجات الحرارة وسيستمر حتى منتصف الأسبوع القادم بشكل تدريجي.

وأضافت منار لـ"تليفزيون اليوم السابع"، أن درجات الحرارة اليوم انخفضت، حيث إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة هى 18 درجة مئوية، وسيكون الطقس مائلا للبرودة خلال ساعات النهار، وذلك على السواحل الشمالية للبلاد.