شاهد السيول والأمطار الغزيرة بوادى ايديب بمحمية علبة جنوب البحر الأحمر

البحر الأحمر- عماد عرفة

شهد وادى ايديب بمحمية جبل علبة، بالقرب من منطقة حلايب جنوب البحر الأحمر سقوط سيول وتجمعات لمياه الأمطار منذ الساعات الأولى من مساء أمس، حيث شهدت منطقة ابو رماد سقوط أمطار غزيرة تسببت فى تجمعات كبيرة من المياه.

كانت هطلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أمطار غزيرة على منطقة أبو رماد التابعة للحاسب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، مما تتسببت فى غرق 7 منازل خشبية، كانت فى منطقة تجمع مياه.

وأكدت مصادر من منطقة أبو رماد أن مجلس مدينة حلايب بالتنسيق مع الأجهزة المختصة قام بنقل 30 فردا من الذين أغرقت المياه منازلهم الخشبية إلى أحد المدارس بالمنطقة، مع توفير مأكل ومشرب لهم لحين إعادة بناء منازلهم مرة أخرى.

وأضافت المصادر، أن مياه الأمطار التى هطلت فى منطقة أبو رماد الواقعة جنوب مدينة الشلاتين، والتى تتبع إداريا مدينة حلايب، تجمعت فى تلك المنطقة لكونها منطقة منخفضة، حيث هطلت الأمطار بطريقة مفاجأة.

وكشف أحد شباب منطقة أبو رماد أن الأمطار لم تستمر طويلا، إلا أنها كانت غزيرة والمنازل التى تعرضت للغرق خشبية وغرقت بسبب وجودها فى منطقة منخفضة تجمعت فيها المياه من كل المناطق.

وشهدت أغلب مدن محافظة البحر الأحمر طقس معتدل، حيث تشهد مدن غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم طقس خريفى معتدل وسماء صافية وشمس مشرقة، وهدوء فى حالة البحر الأحمر ورواج سياحى بحرى.



المياه بمنطقة أبو رماد



تجمعات المياه بمنطقة أبو رماد



تجمعات مياه الامطار بأبو رماد



مياه الامطار الغزيرة بأبو رماد



مياه الامطار بمناطق جنوب ابو رماد بحلايب



مياه أمطار ابو رماد