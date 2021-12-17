أطعمة تساعد على الوقاية من السرطان.. تعرف عليها

كتبت مروة هريدى

لا يزال السرطان أحد أكبر التحديات التى تواجه الخدمات الصحية في جميع أنحاء العالم، وفي ظل عدم وجود علاج فعال له، فإن الوقاية أمر أساسى، فعندما يتم دمج أحد الأطعمة الفائقة فى النظام الغذائى، يمكن أن يقلل ذلك من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان ويقلل من نمو الورم بشكل كبير، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

والسرطان هو النتيجة النهائية للتكاثر غير المنضبط للخلايا التي تنتشر إلى أجزاء مختلفة من الجسم، ومن أجل الوقاية من هذا المرض الفتاك يجب الالتزام بمجموعة من القواعد الغذائية، ويمكن أن يساعد الكركمين -المكون النشط في الكركم- في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وإحباط نمو الورم عند تناوله مع أدوية أخرى.

ويؤكد الخبراء على أهمية اتباع التدابير الوقائية للحماية من السرطان، من خلال زيادة استهلاك الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة التى يمكن أن تعزز بشكل كبير الحماية من السرطان.

وتتميز بعض الخضروات بخصائص طبية قوية بشكل خاص بسبب خصائصها الغذائية التى لا تُضاهى، ويشتهر الكركم أيضًا بخصائصه الطبية المزعومة واستخدامه كمضاد للفيروسات، ووفقًا لأبحاث السرطان فى المملكة المتحدة، يتم الترويج للكركم كعلاج بديل للسرطان نظرًا لتركيزاته العالية بشكل استثنائى من مضادات الأكسدة.

من جانبها تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن هناك بعض الأدلة على أن مادة الكركمين الموجودة فى الكركم يمكن أن تقتل الخلايا السرطانية فى بعض أنواع السرطان، وقد أظهرت الدراسات المختبرية أن الكركمين له تأثيرات مضادة للسرطان، وأظهرت الأبحاث معدلات أقل للمرض فى البلدان التى يستهلك فيها الكركم على نطاق واسع.

وقد اكتشف أحد التقارير فوائد الكركمين على مريض مصاب بسرطان الغدة الدرقية الكيسى، وهو نوع نادر نسبيًا من السرطان يتطور بشكل شائع في الغدد اللعابية أو مناطق أخرى من الرأس والرقبة، حيث تم إعطاء منتج الكركمين جنبًا إلى جنب مع عقار إيماتينيب Imatinib، وهو دواء يستخدم لعلاج عدد من أنواع السرطان المختلفة.

وقد شهدت الحالة استقرارًا كبيرًا بعد شهرين من العلاج، ولوحظ انخفاض كبير في كتلة الورم (انخفاض بنسبة 80% فى حجم الورم فى الرئتين) فى ستة أشهر.

وتشمل الفوائد الإضافية لاستهلاك الكركم تقليل مخاطر الإصابة بإعتام عدسة العين والزرق والتنكس البقعى، والوقاية من أمراض القلب أيضًا، كما أنه يمكن أن يعالج حالات معينة بما في ذلك مرض السكري وارتفاع الكوليسترول فى الدم ومرض ألزهايمر.

ومع ذلك، يجب الحذر بشأن الجرعات المتناولة من الكركم، حيث إن تناول جرعات كبيرة منه قد تزعج المعدة، وتسبب ارتجاع الأحماض والإسهال، والدوخة، والصداع.



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