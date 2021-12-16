5 أطعمة أضفها إلى وجبة الإفطار للحفاظ على صحة الجهاز الهضمى

كتبت - ميرفت رشاد

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي مهمة صعبة، هناك عدد من العوامل التي تؤثر على الهضم مثل النظام الغذائي واللياقة البدنية ودورة النوم والصحة العامة والرفاهية، غالبًا ما نميل إلى تبني أنظمة غذائية فاخرة وممارسة نصائح مختلفة في سعينا للحفاظ على معدتنا وأمعائنا في حالة جيدة ومع ذلك ، كل هذا غير ضروري حيث توجد بعض الأطعمة البسيطة التي يمكن دمجها في نظامنا الغذائي لضمان صحة الجهاز الهضمي، بحسب ما نشره موقع " food-ndtv".

إليك 5 أطعمة للإفطار لهضم جيد:

1. البابايا

تعتبر الوجبة الأولى في اليوم هي الأهم ، والبابايا هو الغذاء المثالي لبدء يومك من أجل أمعاء صحية، يمكن أن يساعد بدء صباحك بالبابايا على تعزيز وظيفة الجهاز الهضمي على مدار اليوم، وذلك بسبب وجود إنزيم في الجهاز الهضمي يسمى باباين.

2. التفاح

التفاح غني بفيتامين A و C ويحتوي أيضًا على عدد من المعادن والبوتاسيوم، يساعد في معالجة مشكلة الإمساك ويحافظ أيضًا على صحة الجهاز الهضمي بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف.

3. الخيار

تحتوي الخضار المتواضعة على إنزيم يسمى Erepsin الذي يساعد في الهضم السليم، تتعدد الآثار المعجزة لهذا الطعام البسيط مثل توفير الراحة من حموضة المعدة والتهاب المعدة والقرحة الهضمية.

4. الموز

فوائد الموز للهضم معروفة ، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ، وهو أمر مهم أيضًا لحركة الأمعاء الجيدة، موزة واحدة هي إضافة مرضية ومشبعة لوجبة الإفطار.

5. العسل والليمون

من المعروف أن العسل والليمون مع الماء الدافئ يحسنان الهضم والمناعة، يمكن أن يساعد تناوله في الصباح الباكر على معدة فارغة في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك ومساعدتك في رحلتك نحو فقدان الوزن.