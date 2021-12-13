علامات تظهر عليك تخبرك أن الكبد فى خطر.. أبرزها زيادة الوزن

فاطمة ياسر

الكبد يعد من أهم أعضاء الجسم المسئولة عن تنظيف الدم والجسم من السموم، فهو شبيه بالفتر أو منقي الجسم من السموم، ويعد الكبد جزءا أساسيا من الجهاز الهضمي، الذي يساعد في عملية هضم الدهون وتخزين الجلوكوز وتنظيم نسبة السكر بالدم، وهناك العديد من العلامات التي تظهر علي الشخص وتعد من أبرز علامات تعرض هذا العضو الهام لمشكلة ما.

ويقدم التقرير المنشور عبر موقع "health" بعض الأعراض التي يتعرض لها الشخص المصاب بمشاكل في الكبد، ومنها:

-الشعور بالألم في الجانب الأيمن للبطن:



في بعض الأحيان يكون هذا الألم مرتبط بوجود مشكلة في الكبد، وخاصة إذا كان يصاحبه انتفاخ في منطقة الكبد، ولذا يجب الذهاب مباشرة للطبيب.

-انتفاخ في الساقين:



في بعض الأحيان يتعرض الأشخاص المصابون بمشاكل في الكبد ويجهلون هذا الأمر للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهذا الأم يتسبب في تراكم السوائل في الساقين أو الفخدين، ويتعرضون للتورم.

-زيادة الوزن الغير مبررة:



في حالة التعرض لزيادة الوزن دون وجود سبب لها فعليك لبحث عن السبب لأنه ربما يكون مشكلة في الكيد ويجب حلها علي الفور.