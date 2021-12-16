وكيل صحة دمياط يناقش تحديثات البروتوكول العلاجى مع مديرى العزل

دمياط معتز الشربينى

اجتمع الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط اليوم الخميس بمكتبه بديوان المديرية مع مديرى مستشفيات العزل بالمحافظة في حضور مدير عام ادارة الطب العلاجى دكتور محمد فهيم ومدير ادارة المستشفيات دكتور اشرف العزب ومدير اداره الرعايه الحرجه والعاجله دكتور سوزان الكيكى، وذلك لتنفيذ تحديثات البروتوكول العلاجي و لمناقشة التحديات لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى ومتابعة عمل اللجنة الفنية لخطط علاج المرضي، وكذلك متابعة توافر الادويه والمستلزمات و الأكسجين بالمستشفيات

وكلف وكيل صحة دمياط مديرى المستشفيات بمتابعة فرق متابعة الأكسجين المشكلة بالمستشفيات ومسئوليتها متابعةاستهلاك الأكسجين على مدار الساعة ومتابعة تانكات الأكسجين وموافاة طوارئ المديرية دوريا، بالإضافة لمتابعة تدريب القوى البشرية على تنفيذ البروتوكول،ومراجعة التعاقدات وعقود الصيانه الخاصة بشبكات الغازات بالمستشفيات.

وفى نهاية الاجتماع أشاد وكيل الوزارة بالدور الذى يقدمه الفريق الطبى فى مواجهة جائحة فيروس كورونا.