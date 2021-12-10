"صحة دمياط" تعلن عن خطة القوافل العلاجية المجانية لشهر ديسمبر .. تعرف عليها

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن إستئناف عمل القوافل الطبية العلاجية لشهر نوفمبر الجاري، والتى تستهدف 8 قرى بمراكز دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور والزرقا،وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات .

وضمن الخطة تم تنفيذ قافلة طبية بقرية جمصة بمركز كفر البطيخ وذلك يومى الأربعاء والخميس1،2 ديسمبر ،كما تم إطلاق قافلة بقرية كفر المنازلة بمركز كفر سعد يومي الأربعاء والخميس 8،9 ديسمبر ، و إنطلقت اليوم الجمعة قافلة بالضهرة بمركز فارسكور تستمر حتى غدًا السبت، هذا إلى جانب تنفيذ قافلة بقرية دقهلة مركز الزرقا يومي الأربعاء والخميس 15،16 ديسمبر.



وخلال النصف الثاني من الشهر سيتم عقد قافلة بقرية شرباص بمركز فارسكور يومي الجمعة والسبت الموافقين 17،18، وبدمياط أيضاً ستنطلق قافلة بطبل يومى الأربعاء والخميس 22،23 ديسمبر، بالإضافة إلى قافلة أخرى بقرية الناصرية بمركز فارسكور يومي الجمعة والسبت 24،25 ديسمبر، وأخرى بكفور الغاب بكفر سعد يومى الأربعاء والخميس 29،30 ديسمبر .



والجدير بالذكر أن تلك القوافل تتضمن خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، و تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية ، يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

















