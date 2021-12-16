وسط ممر شرفى من زملائها.. تكريم طالبة حفظت القرآن الكريم كاملا بالدقهلية.. صور

الدقهلية فريق المحافظات

كرم معهد كفر سنجاب الابتدائي الأزهري بمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، الطالبة رؤي بالصف السادس الابتدائي بالمعهد، من ذوي الهمم كفيفة البصر بعد أن أتمت حفظ القرآن الكريم كاملاً، وتم تشجيعها وتكريمها من المعهد وبعض الداعمين لها وسط ممر شرفي تكريماً من زملائها فى حالة من الفرحة والابتسامات من جميع الحضور.

فيما أبدي الشيخ إيهـاب الشـريف شيخ المعهد، سعادته الكبيرة من كون الطالبة استطاعت إجادة حفظ القرآن كاملا وهي فى هذا السن الصغير.

كما شارك كل من الشيخ سالم بكر، وكل أعضاء هيئة التدريس فى تكريم الطالبة، والدكتور أحمد جمعة والى، وتم إهداء الطالبة مصحفا، وطالبها الجميع بالتفوق بدراستها كما تمكنت التفوق وحفظ كتاب الله.

ويذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كرم الطالبة هاجر سعد السعيد بالفرقة الثالثة بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، والتي قامت بتسميع القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة، استمرت عشرة ساعات وهي ابنة قرية ميت طاهر مركز منية النصر بالدقهلية، وقد استقبلها محافظ الدقهلية ووالديها بمكتبه بديوان عام المحافظة وقد منحها "مختار" شهادة تقدير وميدالية المحافظة لتميزها وتفوقها مؤكدا أن الدقهلية دائما في المقدمة أنجبت وما زالت تنجب لمصر والعالم الأعلام في كافة المجالات العلمية والادبية والفكرية والثقافية والدينية واضاف ان ابناء الدقهلية دائما يحققون المراكز الاولي في الشهادات العامة والازهرية.



الممر الشرفى



تكريم الطالبة لحفظها القرآن كاملا



جانب من تكريم الطالبة