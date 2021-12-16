الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن طفرة غير مسبوقة شهدتها مصر في السنوات السبع الماضية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم ، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، تُولي الدولة بجميع مؤسساتها اهتماما مضاعفا بذوي الهمم، في إطار حرص الرئيس على ضمان حقوقهم، الذي لا يدع مناسبة أو احتفالية إلا وأكد أنهم شريك أساسي في الوطن، ويعتبرهم كنزا في المجتمع.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها كلية الطب البيطرى بجامعة القناة فى إطار الاحتفال بيوم ذوى الهمم ، تحت اشراف الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى ، و اشراف تنفيذى الدكتور محمد الشبراوى غانم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتور عيد على موسى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، و الدكتورة أمينة دسوقى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقد أشار الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أننا نسعى جاهدين إلى توعية وترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص بين الأصحاء وذوى الهمم مهما اختلفت احتياجاتهم، أو أماكن سكنهم، والحث على أن يتم إشراك ذوى الهمم في جميع برامج التنمية في المجتمع الذي يعيش في ذوي الاحتياجات الخاصة ، وقد شهدت الاحتفالية وجود 30 من ذوى الهمم بالتعاون مع مؤسسة حياة للتطوير والتنمية المجتمعية و دمج ذوى الاعاقة.

وتفقد رئيس الجامعة على هامش الاحتفالية معرض الحرف اليدوية بالكلية ، كما شملت الاحتفالية زيارة إلى متحف الحياة البرية بالكلية ، وحرص الأطفال المشاركين من ذوى الهمم تقديم هدية إلى رئيس الجامعة من المشغولات اليدوية التى صنعوها كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.







احتفالية ذوى الهمم



أحد الأطفال المشاركين



الإحتفالية



جانب من احتفالية ذوى الهمم



جانب من الحدث



جانب من المشاركة



جانب من مشاركة رئيس جامعة القناة احتفالية بذوى الهمم التى نظمتها كلية الطب البيطرى



جانب من مشاركة رئيس جامعة القناة احتفالية بذوى الهمم



رئيس جامعة القناة يشهد الاحتفالية بذوى الهمم التى نظمتها كلية الطب البيطرى



رئيس جامعة القناة يشهد الاحتفالية بذوى الهمم



رئيس جامعة القناة



فعاليات الاحتفالية



مشاركة رئيس جامعة القناة احتفالية بذوى الهمم التى نظمتها كلية الطب البيطرى



مشاركة رئيس جامعة القناة احتفالية بذوى الهمم



