نيوزيلندا تعلن عن أول إصابة بمتحور أوميكرون

ولينجتون (أ ش أ)

أعلن المدير العام لوزارة الصحة النيوزيلندية، الدكتور أشلى بلومفيلد، عن اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا فى البلاد.

وقال بلومفيلد، في تصريحات أوردتها، صحيفة "هيرالد نيوز" النيوزيلندية، اليوم الخميس، إنه تم الكشف عن حالة أوميكرون في منشآة للعزل في كنيسة كرايست تشيرش.

وأضاف أنه لن يستبعد عمليات الإغلاق المحلية المستقبلية ،في حال شق أوميكرون طريقه إلى المجتمع النيوزيلندي.

وأوضحت أن الحالة التي رصدت وصلت إلى نيوزيلندا قادمة من ألمانيا، في 10 ديسمبر الجاري وتم تلقيحها بجرعتين بلقاح فايزر وباختبار هذا الشخص في اليوم الأول تم تسجيل نتيجة الاختبار الإيجابية في اليوم الثاني.

وفى وقت سابق، خرجت تظاهرات كبيرة فى نيوزيلندا، اليوم الخميس، احتجاجا على الإغلاق وفرض التطعيم للوقاية من فيروس كورونا.

ونظم الآلاف مسيرات فى ولنجتون عاصمة نيوزيلندا، للاحتجاج على الإغلاق وفرض التطعيم للوقاية من كوفيد-19، بينما وصلت نسبة المطعمين بشكل كامل إلى 90 بالمئة من السكان، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وساعد الإغلاق الصارم وحملات التطعيم في نيوزيلندا في إبقاء معدلات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات المرتبطة بها منخفضة، لكنها أيضا أدت إلى انتقادات من جانب البعض الذين طالبوا بمزيد من الحرية وإنهاء شروط التطعيم الإلزامي.

وفرضت الحكومة التطعيم الإلزامي على المعلمين والعاملين في الصحة والشرطة وغيرها من القطاعات التي تقدم خدمات للجمهور.

تجدر الإشارة إلى أن نيوزيلندا تطبق بعضا من أشد التدابير الحدودية في العالم، وتعتزم إبقاء الحدود مغلقة أمام معظم المسافرين الدوليين، حيث طبقت أيضا إجراءات حدودية جديدة بالنسبة للمسافرين القادمين من تسع دول في جنوب القارة الأفريقية في نهاية الأسبوع، وأعلنت أن مواطني هذه الدول يمكنهم السفر إلى نيوزيلندا، ولكن سيتعين عليهم البقاء في الحجر الصحي الحكومي لمدة 14 يوما.