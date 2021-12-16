ممثل الأمم المتحدة يحذر من انهيار اتفاق السلام في جنوب السودان

كتبت : هند المغربي

حذر نيكولاس هايسوم الممثل الخاص للأمم المتحدة في جنوب السودان من معوقات تهدد اتفاق السلام الهش في البلاد، بعد سنوات من الصراع الأهلى، ودعا هايسوم "الأطراف إلى حشد شعور متجدد بالإرادة السياسية وبناء الثقة، لتجنب حالة الشلل، وفي أسوأ السيناريوهات، انهيار اتفاق السلام".

ووفق الأمم المتحدة "أحدث دولة في العالم غارقة في عدم الاستقرار والصراع منذ حصولها على الاستقلال عن السودان قبل 10 سنوات" ويتمثل أحد التحديات في إنشاء القوات الموحدة الضرورية، والتي وصفها المبعوث الخاص بأنها "خطوة أولية في عملية معقدة ولكنها أساسية لبناء جيش وطنى".

ولفت ممثل الأمم المتحدة لممثلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن إنه يشعر بالقلق إزاء بطء تشغيل البرلمان، مما قد يتسبب في "مأزق" بشأن مشاريع قوانين مهمة لتسهيل صياغة الدستور، والتحضير للانتخابات، وإنشاء مؤسسات عدالة وطنية، واعتماد الميزانية الوطنية، وإصلاحات مالية عامة.