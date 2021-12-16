اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:29 م
أكرم القصاص
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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى بالشرقية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 10:45 ص
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى بالشرقية حادث تصادم - صورة ارشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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لقى شخص مصرعه فيما أصيب آخر بسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر تصادم سيارة ملاكى بالرصيف على طريق "مصر إسماعيلية الصحراوى" بعد كارتة المركز الطبى العالمى اتجاه القاهرة.
 
وأسفر الحادث عن مصرع "محمد محمود عبد الوهاب" 60 عاما مقيم المنوفية، وإصابة "محمد فتحى عبد الهادى" 32 عاما مقيم الإسكندرية، فتم نقل المصاب إلى المركز الطبى العالمى، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابات المختصة.

يذكر أن محافظة الشرقية شهدت وفاة طالب بالصف الثانى الإعدادي، إثر توقف عضلة القلب أثناء وجوده فى اليوم الدراسى داخل مدرسة عمر ابن الخطاب الإعدادية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة ديرب نجم، بدائرة ونطاق مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي، بوصول الطفل على السيد على منصور، 14 سنة، طالب بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة عمر ابن الخطاب الإعدادية بمركز ومدينة ديرب نجم، مُقيم فى أبو عساكر التابعة لقرية شبرا صورة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، مصاب بحالة إعياء وتوفى فور وصوله.

وتبين من المعلومات الأولية وتوقيع الكشف الطبى على الجثة وفاة الطفل إثر توقف مفاجيء بعضلة القلب، وذلك أثناء اليوم الدراسى فى مدرسته عمر ابن الخطاب الإعدادية بمركز ومدينة ديرب نجم.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق بمركز شرطة ديرب نجم لمباشرة التحقيقات.

 


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