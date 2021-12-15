وفاة فتاة بأزمة قلبية مفاجئة بعد شهرين من خطبتها بالشرقية

الشرقية_فتحية الديب

شهدت محافظة الشرقية، وفاة طالبة بالصف الثالث الثانوى الصناعي؛ جراء إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة، وذلك بعد أسابيع قليلة من خطوبتها، إذ شُيعت جنازتها في مسقط رأسها بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز ومدينة فاقوس.

وتوفيت الفتاة "منى عبدالسلام" 17 سنة، الطالبة بالصف الثالث الصناعي، قسم كهرباء بمدرسة فاقوس الصناعية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، جراء إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة.

كانت الفتاة قد تمت خطبتها قبل نحو شهرين، إذ كانت تُجهز لزفافها وشراء لوازم الزفاف، لكن أصيبت بسكتة قلبية مفاجئة لتودع الدنيا ومن فيها وترحل عن الحياة عن عمر تخطى السبعة عشر ربيعًا ببضعة أشهر.

وقبل ساعات، شيعَّ المئات من أهالي قرية الديدامون، التابعة لدائرة مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، جنازة الراحلة، إذ حضر الجنازة أهالي القرية والقرى المجاورة، وسط حزن عارم اعترى الجميع قبل موارة جثمان الراحلة الثُرى في مقابر أسرتها على أطراف القرية.