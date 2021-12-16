محافظ شمال سيناء: لجنة لإعادة الكشف على المرشحين لوظائف أسر الشهداء والمصابين

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه سيتم الأسبوع القادم تسليم المواطنين 340 نظارة طبية بالشيخ زويد.

وقال محافظ شمال سيناء فى تصريحات صحفية، إن المحافظة جاهزة لتنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وتابع: "أناشد كل مواطنينا تطعيم أطفالهم فى هذه الحملة القومية".

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا غير مرضية بالمحافظة، وقال "أناشد مواطنينا بأهمية التطعيم، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم".

وأضاف محافظ شمال سيناء فى تصريحات صحفية، أنه تم صرف التعويضات الخاصة بالشهداء والمصابين، والأسبوع المقبل ستكون هناك لجنة من الكومسيون الطبى بالقاهرة، لإعادة الكشف على المصابين المرشحين لوظائف أسر الشهداء والمصابين، لتقرير مدى الصلاحية للوظيفة المرشح لها.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أنه سيتم تجميع كل رغبات المصابين، حتي يتم تسكينهم بالوظائف المناسبة لهم طبقا لطبيعة الإصابة.