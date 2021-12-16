اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يتابع تطور الأعمال بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:57 م
محافظ جنوب سيناء يتابع تطور الأعمال بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، تطور الأعمال بمبنى مجلس المدينة الجديد بمدينة شرم الشيخ، وذلك فى إطار الجولات اليومية لمتابعة تطور الأعمال بالمشروعات المنفذة بمدن المحافظة لتذليل العقبات على أرض الواقع وإعطاء دفعة للعمل.

وأثنى المحافظ بتقدم الأعمال وسرعة التقدم فى العمل وقال إن مبنى مجلس المدينة الجديد يجرى تشييده وفقاً لأحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وهو صرح من الصروح الكبرى التى تجرى على أرض شرم الشيخ، مضيفاً أنه يعتبر كنموذج لمبنى حكومى متطور يسهل من أداء الخدمة للمواطنين.

أكد المحافظ أنه يسعى من خلال الإمكانات والخدمات التى يوفرها هذا الكيان إلى رفاهية أداء الخدمة للمتلقى والقائم بأداء الخدمة على حدا سواء، رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ،والمهندس الاستشارى كرم معوض، وممثلى الشركة المنفذة .

 

المبنى الجديد
المبنى الجديد

 

مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ
مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ

 

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

 


محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فودة

مدينة شرم الشيخ

تكنولوجيا المعلمومات والرقمنة

شرم الشيخ

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